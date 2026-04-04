Adolescentes sentenciadas por el asesinato de Leyla Monserrat -de 15 años de edad- habrían grabado el crimen; el video se habría presentado ante un juez de Sonora.

Carmen Angélica Becerra Valencia, madre de Leyla Monserrat, exige revisión de la sentencia de las adolescentes que mataron a su hija y no descarta interponer un amparo para revertirla.

Fue el pasado 26 de septiembre del 2025 que dos adolescentes engañaron a Leyla Monserrat, la ataron a una silla, la vendaron y la estrangularon mientras grabaron todo en video.

Adolescentes habrían grabado el asesinato de Leyla Monserrat de 15 años de edad

Se dio a conocer que las menores responsables del asesinato de Leyla Monserrat en Sonoyta, Sonora habrían grabado el crimen contra la adolescente; el video habría llegado de manera anónima a la familia.

Leyla Monserrat: menores habrían grabado el crimen contra la adolescente de 15 años (Captura de pantalla )

Pese a que entre las jóvenes había conflictos, Leyla Monserrat había sido engañada para que saliera de su domicilio y se reuniera con sus agresoras.

Las imágenes mostrarían a Leyla Monserrat sentada, con los ojos vendados, convencida de que las dos menores le tenían una sorpresa, por lo que les pregunta a quién le van a presentar.

Las agresoras le siguen el juego y le colocan una cuerda alrededor de su cuello: cuando le retiran la venda a Leyla Monserrat ya es tarde y el estrangulamiento se prolonga por casi un minuto.

En ese tiempo las agresoras le reclaman con groserías por cosas pendientes, de pronto Leyla Monserrat deja de moverse y el video se corta.

Su cuerpo fue enterrado en una casa de una ranchería llamada Flor del Desierto.

Madre de Leyla Monserrat exige que se revise la condena de las menores que asesinaron a su hija

Pese a que el video es muy claro de la gravedad del delito, mamá de Leyla Monserrat, Carmen Angélica Becerra Valencia denunció que el sistema de justicia decidió ignorarlo .

Carmen Angélica Becerra Valencia señaló que el video evidencia las contradicciones de las implicadas, quienes llegaron a negar su responsabilidad en el delito.

Es por ello por lo que pide una revisión de la sentencia ya que no considera que estén recibiendo un castigo real por un crimen tan cruel y que se comprobó, no fue un impulso e incluso amenazaron a Leyla.

Carmen Angélica Becerra Valencia también pide a las autoridades investigar si pudo haber más personas involucradas en el caso , pues esta línea no fue investigada a fondo.

Las responsables penalmente son Britany Michel, quien tenía 15 años al momento del crimen, y Monserrat, que tenía 13.

Fernando Krimpe Félix juez del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes las sentenció:

Britany Michel fue sentenciada a dos años y 10 meses de internamiento, pena que aún cumple.

Monserrat recibió 11 meses de libertad asistida y actualmente se encuentra libre, residiendo en Puerto Peñasco.

Además, se fijó una reparación del daño de 5 mil 677 pesos, cifra que Carmen Angélica Becerra Valencia no ha ido a cobrar pues le parece un insulto.