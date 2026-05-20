La Fiscalía de Sonora informó los resultados de los análisis realizados en el caso de los sueros vitaminados. Estos arrojaron que las sustancias tenían microorganismos “capaces de provocar infecciones mortales”.

A través de un comunicado, la Fiscalía de Sonora detalló que durante la aplicación de estos sueros vitaminados hubo fallas en los protocolos de asepsia, así como en el manejo de insumos para la salud.

Fiscalía de Sonora confirma que sueros vitaminados contenían microorganismos infecciosos

Este martes 19 de mayo, la Fiscalía de Sonora señaló que tuvo una reunión con los familiares de las personas fallecidas y las víctimas directas de los sueros vitaminados para darles una actualización del caso.

Sueros vitaminados en Sonora se ofrecían como cura para el cáncer y piedras en el riñón (Especial)

Tras la realización de estudios especializados, se determinó que los sueros vitaminados que suministraba Jesús Maximiano Verduzco, contenían microorganismos infecciosos.

La dependencia aseguró que hubo fallas en los protocolos de manejo de insumos para la salud, así como en los mecanismos de asepsia, procedimientos que evitan la presencia de gérmenes.

Asimismo, la Fiscalía de Sonora detalló que se realizan verificaciones en diversos establecimientos que ofrecen terapias intravenosas y se han suspendido algunos negocios como medida preventiva.

Jesús Maximiano Verduzco tiene orden de aprehensión por sueros vitaminados

La Fiscalía de Sonora comentó que Jesús Maximiano Verduzco mantiene una orden de aprehensión en su contra por los delitos relacionados con homicidio culposo derivado de negligencia médica.

Fiscalía de Sonora detecta microorganismos y fallas en protocolos en sueros vitaminados (Captura de pantalla)

Jesús Maximiano Verduzco habría suministrado sueros vitaminados con microorganismos infecciosos a más de 10 personas en una clínica privada, de las cuales ocho murieron.

La reciente información confirma que Jesús Maximiano Verduzco habría cometido negligencia médica al no seguir los protocolos en el manejo de insumos médicos, por lo que continúa la investigación.

Autoridades de Sonora han brindado acompañamiento a las víctimas y familiares de los sueros vitaminados, y aseguran que mantendrán las investigaciones hasta esclarecer el caso y garantizar justicia.