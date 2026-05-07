Jesús Maximiano, el médico acusado de suministrar sueros vitaminados y causar la muerte de 8 personas, no acudió a la primera audiencia programada para el 6 de mayo de 2026.

Su abogado, en su representación, señaló que Jesús Maximiano se declaró inocente del delito de homicidio culposo, derivado de una supuesta mala praxis médica.

Aunque no se presentó a la audiencia inicial, se prevé que el proceso de Jesús Maximiano continúe el próximo jueves 14 de mayo en el Juzgado Primero de Oralidad Penal en Hermosillo, Sonora.

Jesús Maximiano habría suministrado sueros vitaminados contaminados (Michelle Rojas)

Jesús Maximiano tramitó un amparo para no ser detenido, pero podría ser arrestado tras faltar a audiencia

Familiares de las víctimas por sueros vitaminados han expresado su indignación porque, más de un mes después de los hechos, todavía no existe una orden de arresto contra Jesús Maximiano.

Esto se debe a que desde el 9 de abril, la Fiscalía de Sonora fue notificada de una suspensión judicial concedida por el Juzgado Décimo de Distrito en Sonora, solicitada por el médico.

Esta medida le había permitido afrontar el proceso en libertad; sin embargo, al no presentarse ante el juzgado, existe la posibilidad de que la suspensión pierda validez.

Así operaba la clínica de sueros de Jesús Maximiano, según video (Capturas de pantalla)

Audiencia de Jesús Maximiano se recorre hasta el 14 de mayo por ausencia

Debido a que Jesús Maximiano no asistió a la audiencia, el juez programó el jueves 14 de mayo como nueva fecha para continuar con la audiencia inicial.

Sin embargo, ese plazo podría cambiar si antes se lleva a cabo la detención del imputado.