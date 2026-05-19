La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) confirmó que no aprobará el megaproyecto turístico “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo.

“No se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean” Alicia Bárcena, titular de Semarnat

La secretaria Alicia Bárcena señaló que la decisión responde a criterios ambientales y que no se otorgarán permisos para su ejecución, independientemente de la postura de la empresa, que ya habría mostrado señales de desistirse.

El anuncio de Semarnat cierra la puerta a uno de los desarrollos más polémicos en la Costa Maya, reforzando la prioridad institucional de proteger arrecifes y ecosistemas marinos.

🔴 #ÚltimoMomento | La secretaria de Medio Ambiente, @aliciabarcena anuncia «No se va a aprobar el proyecto «Perfect Day» de Royal Caribbean, en #Mahahual, Quintana Roo. #SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/moZfcEEJFH — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 19, 2026

“No se aprobará”: Alicia Bárcena frena Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha determinado que no se aprobará el proyecto “Perfect Day” de la empresa Royal Caribbean en Mahahual.

En una declaración dirigida a los medios de comunicación, Alicia Bárcena informó de manera oficial la negativa de la autoridad ambiental para dar luz verde a este desarrollo turístico.

“No se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean”, fue la afirmación contundente de Alicia Bárcena que confirmó el freno institucional a la propuesta.

Además de la postura de la dependencia, se dio a conocer que la propia naviera ha mostrado señales de querer desistirse del proyecto por cuenta propia.

Sabemos que la empresa está también buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros como SEMARNAT no lo vamos a probar Alicia Bárcena, titular de Semarnat

Sin embargo, la SEMARNAT recalcó que, independientemente de las intenciones de la empresa, la institución no otorgará los permisos necesarios para su ejecución.

Esta resolución anunciada por Alicia Bárcena representa un anuncio de gran relevancia para la región de Mahahual, cerrando la posibilidad a uno de los proyectos de infraestructura turística más discutidos en las costas de Quintana Roo.