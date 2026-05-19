Durante la mañanera de este 19 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó investigar las acusaciones contra Samuel García, pues aseguró que solo conoce lo publicado en medios sobre las indagatorias al gobernador de Nuevo León por presuntos desvíos en su gobierno.

“Vi lo que salió en los medios, y bueno, si se tiene que investigar que se investigue.” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se pronunció sobre las acusaciones contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por presuntos desvíos de recursos públicos y triangulación hacia despachos vinculados a su familia tras ser cuestionada por el tema en su conferencia matutina de este martes 19 de mayo.

“No importa el partido, hay que investigar”: Claudia Sheinbaum aclara por caso contra Samuel García

En la conferencia matutina de este martes 19 de mayo, Claudia Sheinbaum enfatizó que su gobierno no protege a nadie y que cualquier servidor público señalado debe ser investigado, sin importar su filiación política.

Asimismo, Sheinbaum agregó solo conoce lo que se ha publicado en medios, por lo que si se tiene que investigar, se hará lo correspondiente, dejando así el asunto de Samuel García en manos de las autoridades correspondientes el seguimiento del caso.

“El servidor público tiene que servir al pueblo, todos. Y si hay algo de cualquiera, no importa de que partido sea, tiene que investigarse.” Claudia Sheinbaum

Las acusaciones contra Samuel García giran en torno a presuntos desvíos de recursos estatales hacia un despacho familiar mediante empresas intermediarias, lo que habría incluido posibles actos de lavado de dinero, según como se publicó en una nota el periódico Reforma.

Diversos legisladores, principalmente de Morena, han exigido que el gobernador se separe del cargo mientras avanzan las indagatorias.

Estas acusaciones contra Samuel García se suma a las tensiones políticas en Nuevo León, donde García ha mantenido un perfil activo y disputas con el gobierno federal en temas como agua, movilidad e infraestructura.

Cabe mencionar que Samuel García ya se pronunció en redes y exigió a Grupo Reforma demostrar las acusaciones en su contra, además subrayó que desde que fue diputado, dona su sueldo.