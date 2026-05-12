Fiscalía de Sonora busca a Jesús Maximiano Verduazco, médico involucrado en muerte por sueros vitaminados y autoridades cuentan con nueva pista sobre su paradero.

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, reveló que a Jesús Maximiano Verduzco se le otorgó un amparo con la condición de que se presentara ante las autoridades, lo cual no ocurrió.

Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado de Sonora ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quien dé información sobre el paradero de Jesús Maximiano Verdugo.

El caso de los “sueros vitaminados” en Sonora dejó 11 víctimas, de las cuales 8 murieron, una fue hospitalizada y dos fueron dadas de alta.

Fiscalía tiene una pista de la ubicación de Jesús Maximiano Verduzco

Jesús Maximiano Verduzco no se presentó a la primera audiencia por el caso de los sueros vitaminados que provocaron 8 muertes en Sonora, por lo que su amparo quedó sin efecto y es buscado por las autoridades.

Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora, confirmó que Jesus Maximiano Verduzco es buscado por delitos relacionados con la muerte de 8 personas y afectaciones a la salud, así como mala praxis.

¿Quién es Jesús Maximiano Verduzco Soto? (Especial)

Tras ofrecerse una recompensa por información sobre el paradero de Jesús Maximiano Verduzco, la fiscalía de Sonora ha recibido datos sobre su posible ubicacion.

Hay una orden de aprehensión en contra de Jesús Maximiano Verduzco y se han realizado cateos en diversas ubicaciones de Sonora, incluso se ha solicitado ayuda a fiscalía de otros estados.

Jesús Maximiano Verduzco también cuenta con una alerta migratoria para evitar que huya de México.

Ofrecen 500 mil pesos a quien informe la ubicación de Jesús Maximiano Verduzco

Jesús Maximiano Verduzco es señalado del delito de homicidio culposo con resultado material por responsabilidad médica.

El médico era dueño de una clínica que colocaba “sueros vitaminados” y está relacionado con la muerte de 8 personas.

Tras no acudir a la audiencia por el caso el pasado 6 de mayo, se giró una orden de aprehensión en contra de Jesús Maximiano Verduzco.

La Fiscalía de Sonora ofreció 500 mil pesos de recompensa a quienes den información del paradero de Jesús Maximiano Verduzco.