La Fiscalía General del Estado de Sonora, compartió la ficha de búsqueda de Jesús Maximiano Verduzco, relacionado con el caso de los sueros vitaminados, donde ofrece una recompensa.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, entregará una recompensa de hasta 500 mil pesos mexicanos a quién ofrezca información que lleve a la captura del médico relacionado con 8 muertes en el estado.

Ofrecen 500 mil pesos de recompensa por detención de Jesús Maximiano Verduzco

La Fiscalía de Sonora compartió el cartel de búsqueda del médico Jesús Maximiano Verduzco, quien ofrecía tratamientos con sueros vitaminados en una clínica en Hermosillo.

De acuerdo con la fiscalía, dará hasta 500 mil pesos mexicanos a quien entregue información que lleve a su captura.

Asimismo, recordó que Jesús Maximiano Verduzco Soto por su probable participación “en la ejecución del hecho que la ley señala como delito de culposos con resultado material de homicidio por responsabilidad médica”.

Para compartir la información con la Fiscalía de Sonora es necesario comunicarse mediante:

teléfono: 662 289 8800

extensiones: 15340 o 15343

correo electrónico: sebusca@ficalia.sonora.gob.mx

Ofrecen recompensa por Jesús Maximiano Verduzco (Fiscalía de Sonora / X)

La recompensa por Jesús Maximiano Verduzco se da luego de que el médico no se presentó a su primera audiencia por la muerte de 8 personas relacionadas con los sueros vitaminados que ofrecía en su clínica.

A través de sus abogados, se declaró inocente por los 11 casos relacionados con la aplicación de los sueros, de los 8 terminaron en muerte.