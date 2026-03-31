La Fiscalía General de Justicia de Sonora confirmó la identidad de Marco Sauceda, hijo de la activista Ceci Flores tras analizar los restos hallados en Hermosillo el 24 de marzo de 2026.

El hallazgo se realizó durante un cateo en un rancho cercano al Ejido Salvador Alvarado, propiedad de un hombre ya fallecido, quien se presume estaría relacionado con la desaparición.

Marco Sauceda, de 31 años de edad, desapareció en Sonora en 2019 y su madre ya había adelantado la noticia mediante una carta.

La investigación a cargo de la Fiscalía de Sonora continúa para esclarecer responsabilidades, ya que han identificado a ocho personas relacionadas con la muerte de Marco Sauceda.

Fiscalía de Sonora confirma hallazgo de Marco Sauceda, hijo de Ceci Flores tras operativo en Hermosillo

Mediante comunicado, la Fiscalía de Sonora también dio a conocer detalles de la investigación que se llevó a cabo y que derivaron en el hallazgo e identificación de Marco Sauceda, hijo de Ceci Flores.

Mencionan que el operativo tuvo lugar tras ejecutar una orden de cateo en un rancho ubicado a 790 metros del Ejido Salvador Alvarado, en Hermosillo, Sonora.

Dicho rancho sería propiedad de un hombre que ya murió y que se presume, estaría relacionado con la desaparición de Marco Antonio en 2019, aunque no se ha confirmado.

La Fiscalía de Sonora explicó que el operativo realizado contó con la presencia del colectivo Madres Buscadoras de Sonora que dirige Ceci Clores, para contar con total transparencia.

Además de que estuvo encabezada por la Vicefiscal de Personas Desaparecidos, peritos y antropólogos forenses que aseguraron los restos óseos, un celular y prendas de vestir.

Fiscalía de Sonora confirma identidad de Marco Sauceda, hijo de Ceci Flores (Captura de pantalla)

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