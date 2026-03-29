A través de redes sociales, la madre buscadora de Sonora, Cecilia Flores, informó sobre los avances en el proceso para identificar los posibles restos de su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha.

La activista explicó que, tras sostener dos reuniones con el fiscal general de Justicia del Estado de Sonora, así como con una genetista y la directora de Servicios Periciales, todavía no es posible determinar si los restos humanos que halló recientemente corresponden a su hijo.

De acuerdo con lo informado, el estado físico de algunos de los restos se encuentra muy deteriorado, lo que complica la obtención de muestras de ADN necesarias para su identificación.

A los medios de comunicación y a la sociedad en general:



Por medio del presente, informamos que, tras sostener dos reuniones con el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, así como con la genetista y la Directora de Servicios Periciales, se nos ha brindado información… pic.twitter.com/LRFMOmsMcJ — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 29, 2026

Identificación de restos del hijo de Ceci Flores podría tardar algunos días más

Debido a las condiciones en las que fueron encontrados los restos humanos que podrían pertenecer al hijo de Ceci Flores, autoridades de Sonora señalaron que hasta ahora no se han obtenido resultados positivos de ADN que permitan confirmar oficialmente su identidad.

Por esta razón, el proceso pericial podría requerir algunos días más antes de contar con resultados concluyentes.

Ante esta situación, la madre buscadora aseguró que mantendrá la paciencia, debido a que ha esperado por casi siete años para encontrar a su hijo.

“Yo voy a ser paciente. He esperado casi siete años; creo que unos pocos días más no deben desgastar mi vida. Debo mantenerme firme y seguir de pie en la lucha por recuperar los demás restos” Ceci Flores, madre buscadora

Asimismo, Ceci Flores confirmó que los restos localizados presentan un alto nivel de desgaste y descalcificación, aunque aseguró que mantiene la esperanza de saber si pertenecen a su hijo.

“Están muy desgastados, muy descalcificados. Vamos a esperar. No voy a perder la fe, voy a seguir de pie, voy a seguir en la lucha y no voy a descansar hasta que por fin estén los restos de Marco Antonio” Ceci Flores, madre buscadora

Al buscar a su hijo, Ceci Flores reconoce la ayuda que ha brindado a otras familias de desaparecidos

En su mensaje en redes sociales y en reflexión de su trabajo como madre buscadora, Ceci Flores, reconoció la ayuda que ha brindado a lo largo de estos años de familias de desaparecidos en la búsqueda de su hijo, así como de otras personas sin localizar a lo largo del país.

“He luchado muchísimo por mi hijo, he ayudado a miles de personas a volver a casa vivos y muertos” Ceci Flores, madre buscadora

Sobre el caso de su hijo, Ceci Flores afirmó que seguirá dando a conocer la información oficial que las autoridades le brinden.

Cabe recordar que el Gobierno de México reconoce una cifra global de más de 132 mil desaparecidos en 2026.