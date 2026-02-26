Invea desplegará operativo por concierto de Shakira en el Zócalo

El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) se suma a los trabajos de la seguridad en el concierto de Shakira en el Zócalo por parte del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

El Invea desplegará operativo para la vigilancia de la venta de alcohol y horarios de los establecimientos en el marco de la llegada de Shakira con concierto gratis en la plancha del centro histórico.

El Invea vigilará la venta de alcohol y horarios de los establecimientos con operativo por el concierto gratis de Shakira en el Zócalo de este domingo 1 de marzo.

Operativo del Inveara que tiene como objetivo garantizar un ambiente familiar y seguro, durante el concierto de la cantante colombiana Shakira en el Zócalo.

Dicho operativo del Invea que vigilará la venta de alcohol y horarios de los establecimientos se implementará desde el viernes 27 de febrero y hasta el término del concierto de Shakira.

Por lo que desde ya el Invea ha invitado a la ciudadanía y propietarios de establecimientos mercantiles seguir las medias del operativo, los cuales son:

Cero tolerancia a la venta de alcohol a menores de edad Control de venta en envase abierto, está estrictamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto Prohibido el consumo en vía público de bebidas alcohólicas Medidas cautelares a quien exceda los horarios permitidos y generen disturbios

Invea podría sancionar a quien no siga las regala en operativo por concierto de Shakira en el Zócalo

Ante el operativo del Invea por concierto de Shakira en el Zócalo, el instituto recordó que no apegarse a las reglas se podrá sancionar.

Por lo que el Invea exhortó a los comerciantes y a los asistentes a evitar el consumo del alcohol conforme a los reglamentos, pues podrían ser acreedores de sanciones administrativas.