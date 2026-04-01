Marco Sauceda, hijo de Ceci Flores, recibirá sepultura tras casi siete años desaparecidos; será velado y enterrado en Bahía de Kino, Sonora.

“Me llevo a mi hijo ya a casa, con el favor de Dios, no como yo hubiera querido, porque yo quería un hijo completo, encontré a mi hijo, sólo unos huesos”. Ceci Flores, madre buscadora de Sonora

Ceci Flores recibiría los restos de Marco Sauceda este martes 31 de marzo, después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmara su identidad.

El pasado 24 de marzo, en un rancho sobre la carretera 26, en Hermosillo, Sonora, fueron encontrados varios restos óseos que la Fiscalía de Sonora ya comprobó, son del hijo de Ceci Flores.

Ceci Flores sepultará a su hijo a casi 7 años de búsqueda

La madre buscadora Ceci Flores sepultará a su hijo Marco Sauceda una vez que la Fiscalía de Sonora entregue sus restos, tal como confirmó su hija, Milagros Flores.

En inmediaciones de la Fiscalía de Sonora, Milagros Flores aclaró que los restos de Marco Sauceda serán velados y posteriormente sepultados en Bahía de Kino, en donde vive Ceci Flores.

Tal como explicó, Marco Sauceda será velado este martes 31 de marzo, mientras que su sepultura se llevará a cabo el jueves 2 de abril, aunque el luto lo conservan desde mayo 2019.

Ceci Flores realizó los trámites para recibir los restos de su hijo, Marco Sauceda la tarde de este martes 31 de marzo, tras confirmación de la Fiscalía de Sonora de pruebas de ADN.

🔴Milagros Flores confirmó que los restos de su hermano, Marco Antonio Sauceda Rocha, serán entregados en instalaciones de la Fiscalía de Sonora.



Será sepultado en Bahía de Kino, Hermosillo.



“Era algo que anhelábamos, pero no de esta manera”, expresó.pic.twitter.com/ZGPCXPqTX3 — Azucena Uresti (@azucenau) March 31, 2026

Sin embargo, tal como publicó y confirmó su hija para medios de comunicación, Ceci Flores está destrozada por el hallazgo de Marco Sauceda, aunque anhelaban encontrarlo vivo.

Fiscalía de Sonora confirma hallazgo de hijo de Ceci Flores tras pruebas de ADN

Mediante comunicado, la Fiscalía de Sonora informó que los resultados de diversos exámenes entre ellos de ADN, confirmaron la identidad de Marco Sauceda, hijo de Ceci Flores.

Las pruebas se llevaron a cabo mediante el Laboratorio de Genética Forense, sin embargo, por el estado de los restos óseos, se aplicaron protocolos de complejidad, como tratamiento de descalcificación.

Esto para maximizar la recuperación de material biológico y liberación de ADN, además de la aplicación de otras técnicas de concentración y evaporación y tres químicas de amplificación distintas.

Para finalmente obtener un perfil genético compuesto que se comparó con las muestras de ADN de Ceci Flores y sus hermanos, que arrojaron compatibilidad y confirmaron era Marco Sauceda.