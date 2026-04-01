Ceci Flores señaló que, pese haber encontrado a Marco Saucedo, falta su segundo hijo, Alejandro Islas, por lo que continuará su trabajo como madre buscadora.

“Tengo otro hijo desaparecido, no lo pienso abandonar”. Ceci Flores, madre buscadora de Sonora

El 24 de marzo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora notificó a Ceci Flores el hallazgo de restos que podrían ser de su hijo Marco Saucedo, desaparecido en 2019.

Sin embargo, en octubre de 2015, Alejandro Guadalupe Islas desapareció Sinaloa, lugar al que se trasladaría su hermana, Milagro Flores, para tratar de localizarlo.

Ceci Flores seguirá buscando a su hijo Alejandro Islas, desaparecido en 2015

Aunque la Fiscalía de Sonora confirmó que restos de Marco Saucedo fueron encontrados en la carretera 26 de Hermosillo, Ceci Flores continuará como madre buscadora.

“Ya tengo a mi hijo conmigo, ya lo llevo a su casa”, expresa Ceci Flores



La Fiscalía de Sonora confirmó la identificación de su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha.



Sin embargo, la luche sigue, explica: “No ha acabado la búsqueda para mí”.



Seguirá buscando a su otro hijo,… pic.twitter.com/Hae3VPDPwY — Azucena Uresti (@azucenau) March 31, 2026

Esto lo confirmó para medios de comunicación en las inmediaciones de la Fiscalía de Sonora, al señalar que no puede abandonar a su hijo Alejandro Islas y tiene que seguir buscándolo.

Sin embargo, Ceci Flores señaló que también seguirá como madre buscadora, ya que tampoco puede abandonar al colectivo Madres Buscadoras de Sonora que fundó en 2019.

La hija de Ceci Flores también señaló a medios que su mamá tiene un compromiso como madre buscadora con el colectivo, por lo cual sólo Milagros Flores se trasladaría a Sinaloa.

A su vez, seguirá buscando los restos de Marco Saucedo en las inmediaciones del rancho en donde encontró tanto su osamenta como su playera, para poder llevarse más de sus huesos a casa.

Alejandro Guadalupe Islas Flores: lo que se sabe de su desaparición hace 10 años

Alejandro Guadalupe Islas Flores es uno de los hijos de Ceci Flores, de quien desde el 30 de octubre 2015 hasta este martes 31 de marzo 2026, se desconoce su paradero.

El hijo de Ceci Flores tenía 21 años cuando, mientras circulaba en la carretera de Juan José Ríos, con dirección a Los Mochis, Sinaloa, fue privado de su libertad.

Tal como narra Ceci Flores, Alejandro Guadalupe Islas viajaba con su jefe, además de que llevaba poco tiempo en Sinaloa; aunque pagó rescate por su hijo, no lo ha vuelto a ver desde 2015.