La madre buscadora Ceci Flores respondió a la directora de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, referente al hallazgo de su hijo.

“Espero que este ruido que está metiendo Paty Orduña, no interfiera en nada la pronta identificación de quién puede ser mi hijo”. Ceci Flores, madre buscadora de Sonora

Tras localizar restos, Patricia Orduño, titular de la dependencia, declaró que los huesos serán sometidos a estudios, por lo que pidió esperar para confirmar que se trataría de Marco Antonio.

Ceci Flores responde a Patricia Orduño de la Fiscalía de Sonora sobre restos de su hijo

Mediante un video, Ceci Flores dio respuesta a la funcionaria de la Fiscalía de Sonora, de quien lamentó sus declaraciones, referente a que todavía no se sabe si los restos son humanos.

Ceci Flores aseguró al respecto que debido a sus años de búsqueda, sabe reconocer entre los restos humanos así como los de animales, tanto dentaduras como un fémur o un cráneo.

Ceci Flores responde a directora de Servicios Periciales (Captura de pantalla)

Añadió que es muy triste que la Fiscalía de Sonora no sepa qué decir y de esa forma den declaraciones sobre los hallazgos de Ceci Flores, quien reiteró, se trata de su hijo.

Por lo mismo, no va a permitir que desmientan su lucha de siete años, así como de su hallazgo ya que era la ropa de su hijo, o su capacidad dada por certificación en exhumación de cuerpos.

Debido a esto, Ceci Flores repitió que fueron terribles las declaraciones de la directora Patricia Orduño, aunque espera no interfieran en la identificación de los restos de Marco Antonio.

Ceci Flores agradece a la Fiscalía de Sonora por hacerla participe en el hallazgo de su hijo

En el video, Ceci Flores también se mostró agradecida con el titular de la Fiscalía de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, quien le permitió participar en el hallazgo de su hijo.

Desde el lugar en el que lo encontró el pasado martes 24 de marzo, Ceci Flores añadió que le había solicitado el estar presente cuando encontraran el cuerpo de su hijo, por lo que la invitaron.

A su vez, agradeció a la Fiscalía de Sonora por el apoyo para el hallazgo de su hijo, ya que mediante investigación, obtuvieron la confesión de alguien que sabía sobre su paradero.