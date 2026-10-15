Alejandro Moreno puso en duda la lealtad de Ernesto Gándara con el PRI, luego de que el excandidato a la gubernatura de Sonora acudiera como invitado a un evento de Movimiento Ciudadano (MC) en dicha entidad.

De acuerdo con dirigente del PRI, el acercamiento de Ernesto Gándara con MC es un gesto que contrasta con el respaldo que la militancia tricolor le brindó en sus aspiraciones políticas en Sonora.

Alejandro Moreno tacha a Ernesto Gándara de “falta de compromiso” tras acercamiento con MC; “renunció al PRI”, aseguró

En entrevista con la periodista Michelle Rivera, Alejandro Moreno fue cuestionado por la reunión que Ernesto Gándara sostuvo con Luis Donaldo Colosio Riojas durante un evento de MC en Sonora.

El dirigente del PRI aseguró Ernesto Gándara renunció a su militancia del PRI tras “perder estrepitosamente” la gubernatura de Sonora, por lo que ya no sería integrante de las filas tricolor.

Alejandro Moreno (Fotografía Cortesía)

Moreno calificó esta acción como una muestra clara de “incongruencia y falta de compromiso”, pues dijo no acompañó la confianza y el apoyo que los priistas le depositaron en su candidatura de 2021.

Ante ello, cuestionó fuertemente la decisión política de Gándara, afirmando que es una muestra de que “no tienen carácter, determinación, y son cobardes” quienes renuncian al partido.

En comparación, Moreno destacó a los cuadros actuales que el partido mantiene en Sonora, señalando que ello demuestra que el “PRI sigue vivo” en la entidad y trabaja con carácter y determinación para buscar la victoria en 2027.

MC se lleva a lo “más rancio del PRI”, asegura Alejandro Moreno tras reunión con Ernesto Gándara

Moreno arremetió también contra la postura política de MC en Sonora, asegurando que, pese a promover un discurso de cambio y renovación, el acercamiento con Ernesto Gándara es una muestra de que “se llevan a lo más rancio del PRI”.

El líder priista calificó esta acción como “una vergüenza”, reiterando que los expriistas se van a otros partidos con el único objetivo de cuidar de sus intereses.

Moreno llamó a no respaldar este tipo de prácticas, reiterando que el PRI es quien buscará una verdadera renovación y cambio con el objetivo de hacerse de la gubernatura de Sonora en las próximas elecciones.