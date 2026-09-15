El senador sin partido, Manlio Fabio Beltrones, salió en defensa del legislador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, y sus raíces familiares sonorenses.

Lo anterior, luego de que Colosio Riojas recibiera cuestionamientos por su presunto nacimiento en el estado de Sonora, debido a que podría contender por la gubernatura en el 2027.

Manlio Fabio Beltrones asegura que Colosio Riojas tiene “ADN 100% sonorense”

En entrevista con medios de comunicación, Manlio Fabio Beltrones defendió a Colosio Riojas y a sus raíces en el estado de Sonora.

Ante las críticas por el lugar de origen del senador emecista, el legislador sin partido aseguró que solo con el apellido “Colosio” debería ser suficiente para demostrar que tiene “ADN 100% sonorense”.

“El apellido Colosio es suficiente como para garantizar un ADN sonorense”. Manlio Fabio Beltrones

Luis Donaldo Colosio Riojas (especial )

Manlio Fabio Beltrones rechazó que el actual gobernador de la entidad, Alfonso Durazo, realizara cuestionamientos contra Colosio Riojas por el mismo tema, señalando no entender cuál es el sentido de su crítica.

El legislador sin partido manifestó que ambos políticos deberán arreglar sus diferencias, aprovechando la presunta cercanía de amistad que existe entre ellos.

No obstante, reiteró que es mejor esperar al 2027 para formalizar una posible candidatura para Sonora, pues hasta el momento el cruce de declaraciones solo genera especulaciones que no ayudan a la población de la entidad.