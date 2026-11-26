La Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo del segundo aniversario de la creación de la Línea 079, servicio del Centro de Contacto de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que acumula más de 5.5 millones de atenciones a la población en trámites y servicios del Gobierno de México.

La edición especial corresponde al Sorteo Mayor No. 4038 y lleva impreso el número telefónico 079, mediante el cual las personas pueden solicitar información y orientación en todo el país, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Línea 079 cumple dos años con más de 5.5 millones de atenciones

De acuerdo con la información de la Lotería Nacional, el Centro de Contacto 079 integra por primera vez 63 líneas de servicio de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, con el propósito de facilitar el acceso a información sobre trámites, servicios y programas sociales.

Entre las opciones disponibles se encuentran Línea Mujeres, Becas para el Bienestar y atención a connacionales en Estados Unidos, así como orientación para citas de pasaporte, trámites del Registro Civil y programas relacionados con salud, trabajo, apoyos al campo y aduanas.

Además de la atención telefónica, el servicio cuenta con canales de WhatsApp y la Ventanilla 24/7, que incorpora un asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial como parte del Modelo Integral de Atención Ciudadana.

Con el billete conmemorativo, la Lotería Nacional también reconoce el trabajo de la ATDT en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la atención ciudadana y la política digital del Gobierno de México.

Sorteo Mayor 4038 tendrá Premio Mayor de 21 millones de pesos

El Sorteo Mayor No. 4038 se realizará el martes 1 de diciembre de 2026 y contará con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series, además de una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

El costo de cada cachito será de 30 pesos, mientras que la serie tendrá un precio de 600 pesos. Los boletos estarán disponibles con las y los billeteros, en puntos de venta autorizados, en el sitio miloteria.mx y mediante la aplicación MiLotería.

El sorteo será transmitido a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

El billete conmemorativo llevará el número telefónico 079 para difundir este servicio de atención multicanal, disponible en todo el territorio nacional durante las 24 horas.