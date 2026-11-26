La presidenta de la Comisión de Educación, la diputada María del Rosario Orozco Caballero, presentó en la Cámara de Diputados la “Fundación Ángela Olazarán”, un organismo que tiene el objetivo de motivar y ayudar a los jóvenes con sus estudios.

En conferencia de prensa, la diputada de Morena explicó que dicha fundación se encargará de aquellos jóvenes que no cuentan con recursos para continuar sus estudios, además, informó que la fundación estará a cargo de Ángela Olazarán, una joven egresada del Conalep en Papantla, Veracruz.

Fundación Ángela Olazarán ayudará a jóvenes a continuar con sus estudios

La estudiante Ángela Olazarán recordó que en 2024 se convirtió en la primera mujer y en la primera mexicana en ser reconocida con el Global Student Prize, máximo galardón que se le puede brindar a un estudiante.

Este reconocimiento me ha permitido conocer a otros jóvenes, al igual que yo, que tienen el talento, que tienen la motivación, tienen la iniciativa, pero a veces no encuentran las oportunidades cerca. Ángela Olazarán, estudiante Este reconocimiento me ha permitido conocer a otros jóvenes, al igual que yo, que tienen el talento, que tienen la motivación, tienen la iniciativa, pero a veces no encuentran las oportunidades cerca. Ángela Olazarán, estudiante

Por ello, comentó que este proyecto tiene como objetivo darles “una mano” a los jóvenes para que descubran su verdadero talento y puedan cambiar muchas vidas.

Entonces eso fue lo que me hizo reflexionar y sobre todo la razón por la que nace la fundación. La fundación Ángela Olazarán, que tiene ese propósito (…) Sé que estas oportunidades a ellos se les pueden acercar, pueden generar un cambio positivo a ellos, y tan solo les damos oportunidad. Ángela Olazarán, estudiante

Presentan en Cámara de Diputados la “Fundación Ángela Olazarán” (cortesía)

Fundación dará acceso a becas, instituciones y recaudación de fondos

La estudiante Ángela Olazarán enfatizó que cada joven merece una oportunidad por lo que esta fundación también busca abrir puertas para los jóvenes en las instituciones, universidades y organizaciones, para facilitar su acceso a becas, convocatorias, programas de formación, acompañamiento y también apoyos que les permitan llevar a cabo sus proyectos mucho más lejos.

También detalló que a través de la página https://www.fundacionangelaolazaran.org/ , se estarán recaudando los primeros fondos para acercar oportunidades a las y los jóvenes.