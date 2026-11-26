La campaña de Luis Donaldo Colosio Riojas rumbo a las elecciones 2027 en Sonora, en las que buscará la gubernatura del estado, quedará a cargo de Ernesto Gándara.

Ernesto Gándara ha aceptado ser el coordinador de la campaña de Luis Donaldo Dante Delgado. Presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y de Movimiento Ciudadano

Así lo destacó el presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, quien confirmó que Ernesto Gándara será el coordinador de la campaña.

Cabe destacar que de cara a las elecciones 2027, Luis Donaldo Colosio Riojas ya presentó su registro como precandidato de MC al gobierno del estado de Sonora.

Ernesto Gándara coordinará la campaña de Colosio Rojas en Sonora

Luego del registro de Luis Donaldo Colosio Riojas como precandidato de MC al gobierno de Sonora para las elecciones 2027, se reveló quién será el coordinador de la campaña.

Fue Dante Delgado quien tras ser cuestionado sobre el registro dio a conocer que el expriista Ernesto Gándara se incorporará al proyecto como coordinador de campaña.

Ernesto Gándara coordinará campaña de Colosio Riojas (Yazmín Betancourt)

Sobre ello, el presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y de MC resaltó que la adhesión de Ernesto Gándara se trata de una noticia grata para el partido.

Lo anterior debido a que sostuvo que tienen una relación añeja, además de que a nivel estatal cuenta con una buena imagen, por lo que confió en que hará un gran trabajo.

Colosio Riojas ya se registró como precandidato por el gobierno de Sonora

El 26 de noviembre de 2026, Luis Donaldo Colosio Riojas presentó su registró como precandidato de MC al gobierno del estado de Sonora rumbo a las elecciones 2027.

El registró se formalizó luego de que el Senado aprobó su petición de licencia indefinida que presentó en busca de concretar sus aspiraciones electorales durante el siguiente año.

Durante un evento celebrado en la CDMX en el que estuvieron Jorge Álvarez Máynez y Dante Delgado, Colosio Riojas entregó su solicitud ante la Comisión Nacional de Convenciones de MC.

En su discurso, el precandidato evocó el legado de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta y prometió cumplir un sueño iniciado hace décadas en Sonora, pues dijo que atenderá comunidades olvidadas.

El calendario electoral establece que la precampaña en Sonora iniciará el 2 de diciembre de 2026 y concluirá el 10 de enero de 2027, mientras que la jornada electoral el 6 de junio de 2027.