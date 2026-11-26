Francisco Aguirre Gómez es una de las figuras más reconocidas de los medios de comunicación en México, siendo por mucho tiempo presidente del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro.

Siendo además Francisco Aguirre Gómez fundador del mismo Grupo Radio Centro, que se ha posicionado como uno de los medios más importantes del país.

¿Quién es Francisco Aguirre Gómez?

Francisco Aguirre Gómez es un empresario mexicano de la industria de la radiodifusión. Es fundador y ejerció como presidente del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro desde mayo de 1999 hasta el 18 de noviembre de 2026.

Fecha en la que cedió la presidencia corporativa a su hijo, Francisco Aguirre Cranz.

Francisco Aguirre y Carlos Aguirre, directivo de Grupo Radio Centro. (Saúl López/Cuartoscuro / Saúl López)

¿Qué edad tiene Francisco Aguirre Gómez?

Francisco Aguirre Gómez nació el 8 de octubre de 1941 en la Ciudad de México, por lo que tiene 85 años.

¿Quién es la esposa de Francisco Aguirre Gómez?

Francisco Aguirre Gómez estuvo casado con Emily Cranz, madre de su hijo; de la cual se divorció y quien muriera en 2025.

En 1988, se casó con la escritora Adriana Adbó, de quien también se divorció.

¿Qué signo zodiacal es Francisco Aguirre Gómez?

Al haber nacido el 8 de octubre, Francisco Aguirre Gómez es del signo zodiacal de Libra.

Francisco Aguirre Gómez (Grupo Radio Centro)

¿Cuántos hijos tiene Francisco Aguirre Gómez?

Francisco Aguirre Gómez es padre biológico de Francisco Aguirre Cranz y Juan Aguirre Abdo. Además de ser reconocido como padrastro de Ximena Santaolalla.

¿Qué estudió Francisco Aguirre Gómez?

Francisco Aguirre Gómez cursó la Licenciatura en Administración de Empresas (Administración de Negocios) en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

¿En qué ha trabajado Francisco Aguirre Gómez?

La trayectoria laboral de Francisco Aguirre Gómez en la industria de la comunicación abarca diversos cargos y proyectos clave.

Inició su carrera impulsado por su padre, Francisco Aguirre Jiménez, fundador de la Organización Impulsora de la Radio en 1965.

Posteriormente dirigió la operación del Canal 13 de televisión abierta entre 1968 y 1972.

Para 1973 fundó Grupo Radio México, consorcio que se consolidó como Grupo Radio Centro, convirtiéndose en uno de los actores principales de la radiodifusión en México.

Se desempeñó como presidente del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro desde mayo de 1999 hasta noviembre de 2026.

Tras participar en licitaciones de frecuencias de televisión, a finales de 2017 obtuvo la concesión para operar el espectro de televisión digital abierta del Canal 8.