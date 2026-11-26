León vs Cruz Azul chocan en la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria de La Máquina en el Estadio Nou Camp. Conoce las posibles alineaciones del partido.

León vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga MX

León 1-3 Cruz Azul es el pronóstico del partido ida de cuartos de final en el Apertura 2026.

Pronóstico: León 1-3 Cruz Azul.

León vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos final de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido León vs Cruz Azul, en la ida de cuartos de final de la Liga MX.

León

Portero: Óscar García

Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara y Sebastián Vegas

Mediocampistas: José Rodríguez, Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán y Daniel Arcila

Delantero: Díber Cambindo

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas de contención: Agustín Palavecino, Erik Lira, José Paradela, Carlos Rodríguez y Carlos Rotondi

Delantero: Nicolás Ibáñez

León vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a León vs Cruz Azul. Jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas por Fox One.