León vs Cruz Azul chocan en la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria de La Máquina en el Estadio Nou Camp. Conoce las posibles alineaciones del partido.
León vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga MX
León 1-3 Cruz Azul es el pronóstico del partido ida de cuartos de final en el Apertura 2026.
Pronóstico: León 1-3 Cruz Azul.
León vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos final de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido León vs Cruz Azul, en la ida de cuartos de final de la Liga MX.
León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara y Sebastián Vegas
- Mediocampistas: José Rodríguez, Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán y Daniel Arcila
- Delantero: Díber Cambindo
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas de contención: Agustín Palavecino, Erik Lira, José Paradela, Carlos Rodríguez y Carlos Rotondi
- Delantero: Nicolás Ibáñez
León vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX
Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a León vs Cruz Azul. Jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas por Fox One.
- Partido: León vs Cruz Azul
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One