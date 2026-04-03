Familiares exigen justicia por las cuatro personas que murieron tras haberse aplicado un presunto suero vitaminado en Hermosillo, Sonora.

Ante lo sucedido, lanzaron un llamado al gobernador Alfonso Durazo y a la Fiscalía de Sonora para que investiguen a fondo los hechos y se castigue a los responsables.

Exigen investigar a fondo muertes por uso de suero vitaminado en Hermosillo

Familiares de Catalina, mujer que murió tras aplicarse un suero vitaminado en Hermosillo, instaron a las autoridades de Sonora a que investiguen los más pronto los hechos y se castigue a los responsables con todo el peso de la ley.

Señalaron que ante la gravedad de los hechos, se debe indagar a la persona que fue responsable de aplicar el suero, así como la cadena que se siguió hasta dar con quién o quiénes suministraron el suplemento.

La finalidad de sus demandas es evitar que más personas puedan ser víctimas de esta situación, toda vez que sus familiares solo buscaron una alternativa “para sentirse mejor”.

Por su parte, familiares de Dinora Ontiveros, quien murió el 2 de marzo por la misma situación, solicitaron mediante una carta dirigida a las autoridades, que se lleven a cabo todas las investigaciones posibles.

Tratamiento estético (Unsplash)

Puntualmente contra la clínica privada en donde la mujer se aplicó el suero vitaminado, el cual señalaron en declaraciones no era la primera vez que lo hacía.

De acuerdo con el relato de los hijos de Dinora Ontiveros, su madre su aplicó varias veces este suplemento, el cual señalaba la hacía sentirse “con más energía”.

No obstante, días antes de su muerte acudió una vez más para recibir el suero vitaminado, por lo que piden investigar el contenido de la sustancia que ya provocó la muerte de cuatro personas.

Hasta el momento la Fiscalía de Sonora continúa realizando las indagatorias correspondientes, entre ellas contra un presunto implicado de interés, señalado como el médico responsable de aplicar el suero vitaminado en la clínica privada.