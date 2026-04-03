Durante el último adiós a Catalina Figueroa, quien recibió un tratamiento intravenoso y murió, su hermano exige investigar el suero vitaminado.

Diego Alejandro Figueroa, hermano de Catalina Figueroa, pidió a las autoridades hacer justicia luego de que cuatro personas murieron tras recibir sueros vitaminados por vía intravenosa en una clínica privada en Hermosillo, Sonora.

Hermano de Catalina Figueroa exige investigar suero vitaminado al considerar que fue un envenenamiento

Catalina Figueroa se aplicó suero vitaminado el 1 de abril y murió 24 horas después de que fue internada en el Hospital General de Especialidades, tras presentar complicaciones de salud.

Durante los servicios funerarios de Catalina Figueroa, su hermano Diego Alejandro Figueroa exigió investigar el suero vitaminado que está ligado a la muerte de la mujer y tres personas más.

🕊️ #Hermosillo | Despiden a Catalina, víctima por sueros



Familiares dieron el último adiós a Catalina Figueroa y exigieron justicia para que el caso no quede impune.



Será sepultada este 4 de abril en Jardines del Buen Pastor. pic.twitter.com/iQJGSjhbpd — Radio Fórmula Sonora (@rfsonora) April 3, 2026

Diego Alejandro Figueroa aseguró que su hermana había sido envenenada, pues señaló que hasta antes de la aplicación del suero vitaminado se encontraba bien de salud.

Sin embargo, Catalina Figueroa había acudido a la clínica para ponerse el suero vitaminado porque se encontraba un poco cansada.

“Que se haga lo que se tenga que hacer, que investiguen bien todo lo que se está haciendo para que vean lo que le pusieron a mi hermana porque me la envenenaron, la verdad. Está bien, no tenía nada, era una persona sana” Diego Alejandro Figueroa, hermano de Catalina Figueroa

Diego Alejandro Figueroa destacó que no era la primera vez que Catalina Figueroa acudía a la clínica para recibir el suero vitaminado.

La primera vez Catalina Figueroa habría recurrido a este tratamiento fue para aliviar problemas de circulación en una de sus piernas que estaba inflamada.

Diego Alejandro Figueroa señaló que ya se había sentido mal al recibir este tratamiento.

“Tenía un problema en la pierna y la verdad sí le ayudó. La segunda vez se lo puso mi mamá y la segunda dosis, me imagino también que ella (Catalina) quiso, pero era la primera vez de mi hermana, pero le cayó mal, no sé por qué” Diego Alejandro Figueroa, hermano de Catalina Figueroa

Alertan por cuatro muertes tras uso de suero vitaminado en Hermosillo (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Hermano de Catalina Figueroa dispuesto a unirse a familias de otras víctimas para exigir justicia por suero vitaminado

Diego Alejandro Figueroa pidió una investigación exhaustiva, por lo que solicitó la intervención del gobernador Alfonso Durazo para evitar que estas cuatro muertes vinculadas a un mismo tratamiento médico, queden en la impunidad.

“Quiero que en verdad se haga justicia, si el gobernador está viendo, vea que estamos pasando por un momento difícil, y a las autoridades también que nos apoyen, que no nos dejen aquí con esto impune” Diego Alejandro Figueroa, hermano de Catalina Figueroa

Es por ello que no descarta la posibilidad de unirse con las familias de las otras víctimas para lograr que se haga justicia.

Diego Alejandro Figueroa señaló que no se detendrá hasta que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora esclarezcan los casos y deslinden responsabilidades.

“Si hay que hacerlo, claro que sí. Yo estoy dispuesto a todo, si es lo que hay que hacerse, lo hago, me uno con toda la gente, pero quiero que se haga justicia para mi hermana y para las otras familias” Diego Alejandro Figueroa, hermano de Catalina Figueroa

La Fiscalía General de Justicia del Estado ya realiza cateos y análisis histopatológicos para determinar si hubo mala praxis médica en el uso de estas soluciones inyectables.

Las autoridades buscan esclarecer si el suministro de estas sustancias provocó daños celulares fatales en las víctimas, quienes presuntamente eran personas sanas antes del procedimiento.