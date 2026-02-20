La investigación por el secuestro de la escritora Nancy Guthrie sigue su curso en Estados Unidos tras supuestos rumores de su paradero en México, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), descarta pesquisas en el país.

Desde el pasado 31 de enero, Nancy Guthrie, escritora y madre de la presentadora de noticias Savannah Guthrie, del programa Today de la cadena NBC en Estados Unidos fue secuestrada en Tucson, Arizona, Estados Unidos.

Según información de medios estadounidenses el paradero de Nancy Guthrie podría apuntar a Sonora, México, sin embargo dicha información ya fue descartada por Omar García Harfuch.

Harfuch descarta investigación de Estados Unidos en México por caso de Nancy Guthrie

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el paradero de Nancy Guthrie podría apuntar hacia Sonora, México. Sin embargo, esta versión fue rechazada por el funcionario federal.

García Harfuch explicó que, tras difundirse la información sobre una supuesta línea de investigación en territorio mexicano, el Gobierno de México corroboró la veracidad de estos hechos directamente con la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), por lo que dijo que “no hay ninguna línea que apunte a Sonora”.

“En cuánto vimos la noticia de que había una línea de investigación que apuntaba a México porque sí hubo un medio que como usted bien lo refiere que afirmaba que había un grupo de investigación de Estados Unidos trabajando en una línea en Sonora es negativo, se corroboró directamente con el FBI. No hay ninguna línea que apunte a Sonora, ni ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre este caso en México” Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

El funcionario precisó que, en cuanto se conoció la versión de que autoridades estadounidenses investigaban en Sonora, se verificó la información y fue calificada como negativa.

Harfuch niega que existan indicios de que Nancy Guthrie esté en México

Además se descartar una investigación activa en el país, García Harfuch aseguró que no existen indicios de que la escritora estadounidense se encuentre en México.

“Ningún indició, ningún indicio, ninguna línea de investigación que pudiera dirigir que estuviera en nuestro país” Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nancy Guthrie, también madre de la presentadora Savannah Guthrie, del programa Today de NBC, fue secuestrada en Tucson, Arizona, según reportes difundidos en Estados Unidos.

Fiscalía de Sonora tampoco recibió solicitud del Gobierno de Estados Unidos por el caso de Nancy Guthrie

En el mismo sentido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó previamente que no ha recibido ninguna solicitud formal por parte del Gobierno de Estados Unidos para colaborar en la búsqueda o investigación relacionada con Nancy Guthrie.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas reiteran que el caso se mantiene bajo investigación en territorio estadounidense y que no existe participación oficial de México en las pesquisas.