¿Quién es Nancy Guthrie? Se trata de la madre de la presentadora de televisión en la cadena NBC, Savannah Guthrie.

Y quien fue secuestrada en Estados Unidos, caso que ha tomado relevancia internacional.

¿Quién es Nancy Guthrie?

Nancy Guthrie es la madre de Savannah Guthrie, reconocida presentadora del programa Today en NBC. Se indica que nació en Melbourne, Australia, antes de establecerse en Tucson, Arizona.

La propia Savannah ha asegurado que su madre fue un apoyo fundamental para que decidiera estudiar periodismo, pues afirma que la alentó a mudarse y perseguir sus sueños profesionales en Estados Unidos.

Savannah Guthrie y su mamá, Nancy Guthrie (Savannah Guthrie / FB )

La conductora ha relatado en entrevistas que su madre la motivó constantemente, brindándole confianza y respaldo en momentos clave de su formación académica, así como en el inicio de su carrera.

La relación entre Nancy Guthrie y Savannah Guthrie ha sido descrita como cercana, marcada por el acompañamiento constante en los logros de su hija, así como por un vínculo de apoyo emocional constante.

El 31 de enero de 2026, la mujer desapareció en Tucson, Arizona, lo que llevó al FBI y al Sheriff del Condado de Pima a iniciar una investigación por secuestro y desplegar operativos de búsqueda.

¿Qué edad tiene Nancy Guthrie?

Nancy Guthrie tiene 84 años de edad, pues unos cuantos días antes de su desaparición, el pasado 27 de enero de 2026, celebró su cumpleaños en Tucson, Arizona.

¿Quién es el esposo de Nancy Guthrie?

La madre de Savannah Guthrie estuvo casada con Charles Guthrie, con quien formó su familia en Estados Unidos y juntos tuvieron tres hijos; entre ellos la periodista y presentadora.

¿Cuántos hijos tiene Nancy Guthrie?

Nancy Guthrie tiene tres hijos, Savannah Guthrie, Annie Guthrie y Camron Guthrie, quienes han aparecido juntos en mensajes públicos pidiendo la liberación de su madre.

Nancy Guthrie y Savannah Guthrie (@lagracelaverite / X )

¿Qué estudió Nancy Guthrie?

Nancy Guthrie no tiene registros públicos sobre estudios formales, por lo que no se conoce con precisión qué nivel académico alcanzó ni en qué instituciones educativas estudió.

¿En qué ha trabajado Nancy Guthrie?

En cuanto a su trayectoria laboral, tampoco existen referencias verificadas sobre empleos o actividades profesionales desempeñadas de Nancy Guthrie, pues los datos solo hacen referencia a su entorno familiar.

Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie fue secuestrada

El 1 de febrero se reportó la desaparición de Nancy Guthrie y desde entonces su hija Savannah Guthrie ha difundido mensajes en video pidiendo pruebas de vida y asegurando que la familia está dispuesta a pagar el rescate exigido.

El Sheriff del Condado de Pima y el FBI confirmaron que investigan el caso como secuestro, pues señalaron que la víctima fue llevada contra su voluntad de su casa en Catalina Foothills, por lo que ya se desplegó un operativo de búsqueda.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

El FBI anunció una recompensa de 50 mil dólares a cabo de información que permita localizarla o identificar a los responsables, destacando la gravedad del caso y la necesidad de colaboración ciudadana para avanzar en la investigación.

Videos difundidos por el FBI muestran a un presunto secuestrador enmascarado y armado manipulando la cámara de seguridad en la vivienda de Guthrie, imágenes recuperadas de los sistemas internos de la casa y actualmente bajo análisis federal.