A 24 días de la desaparición de Nancy Guthrie, la presentadora de noticias Savannah Guthrie anunció una recompensa millonaria para obtener información que ayude a localizar a su madre, quien fue sustraída de su domicilio en Tucson, Arizona, Estados Unidos.
Desde el pasado 31 de enero de 2026, Nancy Guthrie, de 84 años, permanece desaparecida.
Las autoridades estadounidenses han intensificado la búsqueda; sin embargo, hasta este 24 de febrero no existe información certera sobre su paradero.
Ante la falta de avances, la familia decidió ofrecer una recompensa de hasta un millón de dólares a cualquier persona que proporcione datos verificables que permitan encontrarla.
Entre lágrimas, Savannah Guthrie anuncia recompensa millonaria
A través de un video difundido en redes sociales, Savannah Guthrie apareció visiblemente conmovida al anunciar la recompensa familiar.
La cifra asciende a un millón de dólares por información o pistas que conduzcan al paradero de Nancy Guthrie. La familia aseguró que cualquier denuncia podrá realizarse de manera anónima.
“Por eso estamos ofreciendo una recompensa familiar de hasta un millón de dólares para cualquier información que nos lleve a su encuentro (...) puedes llamar al 01-800 o puede ser anónimo si quieres.
Si alguien conoce los detalles que pueden traerla de regreso a casa, si alguien sabe por favor le pedimos que lo diga ahora”Savannah Guthrie, presentadora de noticias en Estados Unidos
Familia no descarta que Nancy Guthrie pueda estar muerta
Nancy Guthrie tenía 84 años al momento de su desaparición y dependía de medicamentos vitales, además de portar un marcapasos.
En un inicio, el dispositivo médico representó una posible pista para las autoridades, ya que podía ayudar a rastrear su ubicación. Pero, el marcapasos dejó de emitir señal poco después, lo que incrementó la preocupación de la familia.
Aunque mantienen la esperanza de encontrarla con vida, sus familiares reconocen la posibilidad de un desenlace fatal.
FBI investiga posibles mensajes de rescate en Bitcoin para dar con Nancy Guthrie
De acuerdo con la familia, se han recibido correos electrónicos y notas solicitando pagos de rescate en Bitcoin.
Sin embargo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) analiza si los mensajes son auténticos o si se trata de intentos de fraude que buscan aprovechar la visibilidad mediática del caso.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero de Nancy Guthrie.