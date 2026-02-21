El colectivo de Madres Buscadoras de Sonora solicitará al gobierno de Estados Unidos que le otorguen visas humanitarias con el fin de sumarse de lleno en la búsqueda de Nancy Guthrie.

En tanto, un grupo de activistas ya colabora de forma directa en Arizona en las tareas de búsqueda de la mujer que está en calidad de desaparecida desde el 31 de enero.

Madres buscadoras de Sonora pedirán visa humanitaria a Estados Unidos para buscar a Nancy Guthrie

Pese a que se desmintió que el FBI pidió ayuda a México para buscar a Nancy Guthrie por considerar que la mujer pudo cruzar la frontera, las Madres Buscadoras de Sonora activaron una ficha de búsqueda.

Sin embargo, el colectivo pretende integrarse de lleno a las acciones, pues solicitó una visa humanitaria al gobierno de Estados Unidos para sumarse en su totalidad a la búsqueda.

Madres Buscadoras de Sonora activan ficha de búsqueda por Nancy Guthrie (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Fue la dirigente del grupo, Ceci Flores, quien dio a conocer que su intención es que las autoridades estadounidenses faciliten la expedición de visas humanitarias para unas 20 activistas.

El plan, detalló, es que el grupo que pueda trasladarse a Arizona con el permiso especial, se despliegue por la zona del desierto para buscar indicios que permitan localizar a Nancy Guthrie.

Madres de Sonora ya colaboran en búsqueda de Nancy Guthrie

Mientras las Madres Buscadoras de Sonora esperan las visas humanitarias que les permitan ingresar a Estados Unidos para colaborar en caso de Nancy Guthrie, ya hay integrantes que participan en el caso.

Sobre ello, se dio a conocer que algunas integrantes del colectivo que viven en Arizona ya comenzaron a integrarse a las labores para dar con el paradero de la madre de Savannah Guthrie.

Ceci Flores (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

El diario El Universal reportó que Lupita Tello, miembro del grupo, recibió una solicitud de Ceci Flores en la que la líder le pidió visitar a la vivienda de Nancy Guthrie para un primer acercamiento.

En torno a lo anterior, Lupita dijo que pudo corroborar que el terreno está limpio y sin aparentes indicios de excavaciones, pero aún no se ha hecho una revisión a detalle por la falta de permisos.

Además, indicó que de recibir las visas humanitarias, sus compañeras buscarían en calles y refugios, además de que entrevistarían a personas en situación de calle para obtener algún dato.