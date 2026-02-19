La autora Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie del programa Today de NBC, fue secuestrada en Tucson, Arizona, Estados Unidos y según algunos reportes, habría sido trasladada a México.

Ante estas versiones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) aclaró que no ha recibido ninguna solicitud formal de colaboración por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) ni de autoridades federales mexicanas.

De acuerdo con el portal TMZ, dedicado a noticias del espectáculo en Estados Unidos, el supuesto traslado de Nancy Guthrie a territorio mexicano es, hasta ahora, solo una hipótesis.

Fiscalía de Sonora no ha recibido petición del FBI para búsqueda de Nancy Guthrie; asegura disposición para colaborar

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía de Sonora informó que, hasta el 18 de febrero, no existe ninguna solicitud formal de colaboración, asistencia o intercambio de información relacionada con la búsqueda de la ciudadana estadounidense.

La dependencia precisó que tampoco ha sido requerida por instancias federales mexicanas en torno a este caso, pese a las versiones que señalan que la mujer podría encontrarse en México.

Sin embargo, la FGJES reiteró su disposición para colaborar en caso de que llegue una petición oficial por los canales institucionales correspondientes.

Asimismo, indicó que cualquier solicitud será atendida conforme a sus atribuciones legales y a los mecanismos de cooperación internacional vigentes.

COMUNICADO



FGJES aclara que no ha recibido solicitud formal de colaboración en caso de persona desaparecida en Arizona



Hermosillo, Sonora, 18 de febrero de 2026.- En relación con publicaciones en las que se señala que el FBI habría solicitado apoyo a autoridades mexicanas para… pic.twitter.com/fvjIIohdZ1 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 19, 2026

Secuestradores piden 6 millones de dólares en bitcoins por Nancy Guthrie

Mientras la investigación continúa, se informó que la última vez que Nancy Guthrie fue vista ocurrió el 31 de enero en su domicilio ubicado en la zona de Catalina Hills, en Tucson. Al 19 de febrero, se cumplen 19 días desde su desaparición.

Familiares de la víctima, incluida Savannah Guthrie, denunciaron que los presuntos secuestradores enviaron mensajes exigiendo un rescate de hasta 6 millones de dólares en la criptomoneda de bitcoins.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente que la víctima haya sido trasladada a México, y la hipótesis permanece bajo investigación.