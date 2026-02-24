El colectivo Madres Buscadoras de Sonora, se sumó oficialmente a las tareas de búsqueda de Nancy Guthrie, pues un grupo de integrantes cruzó a Tucson para colaborar en las labores.

“Buscaremos señales en el desierto, señales en los caminos, si se ven señales de que algo fue arrastrado, si hay ramas rotas, si hay cactus pisados, eso puede ser un indicio” Patricia Ramírez. Integrante de las Madres Buscadoras de Sonora

De acuerdo con lo indicado en los reportes, las integrantes de la agrupación ya se encuentran en Arizona para comenzar a sumar a los trabajos de búsqueda de la madre de Savannah Guthrie.

Cabe destacar que es la primera ocasión en la que el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, trasciende las fronteras de México para colaborar en un caso de otro país.

Luego de que se informó que las Madres Buscadoras de Sonora solicitaron visas humanitarias al gobierno de Estados Unidos, un grupo de integrantes ya está en Tucson, Arizona, para ayudar en el caso Nancy Guthrie.

Al respecto, Patricia Ramírez, miembro del colectivo, explicó que su plan de acción consiste en rastrear señales en el desierto, así como en las vialidades de toda la zona.

Lo anterior debido a que resaltó que su experiencia les ha enseñado que las señales de “que algo fue arrastrado” o si hay ramas rotas o hay cactus pisados, esos son indicios que podrían ser de gran ayuda.

Sin embargo, la integrante de las Madres Buscadoras de Sonora resaltó que su apoyo suma en otros sentidos a las tareas, pues dijo que también aportan su “corazón” y su dolor como madres.

En especial cuando indicó, lo más duro es la incertidumbre, pues muchas personas que sufren la pérdida de un familiar prefieren saber si ya falleció y recuperar sus restos, que vivir bajo el desconcierto toda la vida.

Madres Buscadoras de Sonora quieren que la familia de Nancy Guthrie tenga paz

En un hecho inédito para el colectivo Madres Buscadoras de Sonora e incluso para las autoridades de Estados Unidos, la organización civil mexicana salió del país para sumarse en apoyo para la localización de Nancy Guthrie.

De momento, la policía local con apoyo del FBI, investiga cientos de pistas sin que hasta el momento haya evidencia del paradero de la mujer, por lo que el colectivo quiere aportar con su conocimiento.

Sobre ello, Guadalupe Tello, otra integrante del grupo, aseveró que fueron contactadas por una amiga cercana a la familia Guthrie, y sin dudarlo, aseveró, se sumarán para que puedan tener paz.

“Queremos que la familia de Nancy pueda tener también esa paz, su búsqueda es algo urgente debido a los problemas médicos, sus problemas de corazón y realmente esperamos que sea encontrada con vida” Guadalupe Tello. Integrante de las Madres Buscadoras de Sonora

Los reportes refieren que el domingo 22 de febrero, las activistas comenzaron con la búsqueda al visitar viviendas cercanas a la casa de Nancy Guthrie y entregando folletos sobre el caso.