Nuevas pistas sacuden el caso Nancy Guthrie en Estados Unidos

El caso Nancy Guthrie tuvo una sacudida, luego de que autoridades de Estados Unidos revelaran la obtención de nuevas pistas que buscan conocer qué sucedió el día de su secuestro.

Según reveló el portal informativo TMZ, las nuevas pistas podrían ayudar a revelar la identidad del sujeto que secuestró a la madre de Savannah Guthrie y redoblar esfuerzos para su captura.

Como parte de la investigación que siguen autoridades federales y de Arizona por el secuestro de Nancy Guthrie, nuevas pistas podrían ayudar a dar con su paradero.

Y es que autoridades del Condado de Pima informaron que fue localizado ADN que no corresponde a Nancy Guthrie ni a personas cercanas a ella dentro de su propiedad.

Este importante hallazgo fue confirmado por el Departamento del Sheriff local, el cual señaló que mantiene abierta una investigación para identificar a quién pertenece el ADN.

No obstante, hasta el momento no se ha precisado el punto exacto de la casa de Nancy Guthrie donde se encontró el material genético.

Ante ello, autoridades de Pima señalaron que el análisis forense continúa y que el objetivo es determinar si el ADN encontrado está relacionado con el secuestro de Nancy Guthrie.

Además, según el portal TMZ, las autoridades analizan la posibilidad de ampliar de manera internacional la búsqueda del sospechoso del secuestro de Nancy Guthrie.

Esto para ampliar las posibilidades de localización del sospechoso, sin descartar la posibilidad de que haya huido del país o traspasado las límites estatales.

En tanto, equipos SWAT y del condado de Pima mantienen un operativo en los alrededores de la vivienda de Nancy Guthrie, con la intención de buscar evidencia así como actividad sospechosa relacionada con el caso.