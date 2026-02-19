El caso Nancy Guthrie ya llegó hasta México, debido a que Madres Buscadoras de Sonora activaron una ficha de búsqueda con el fin de localizar a la madre de Savannah Guthrie.

“Solicitamos el apoyo de la ciudadanía para compartir la ficha de búsqueda de nuestros desaparecidos y así poderlos traer de vuelta a casa” Madres Buscadoras de Sonora

Madres Buscadores de Sonora se suman a búsqueda de Nancy Guthrie

La Agencia de Investigación Criminal (FBI) solicitó la colaboración de las autoridades mexicanas para localizar a Nancy Guthrie, pues habría indicios que revelan que pudo ser trasladada a México.

De acuerdo con el portal TMZ, el FBI estableció contacto con autoridades federales de México con el fin de solicitar que se informe del caso a las distintas agencias policiales del país.

Caso Nancy Guthrie (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Ante las versiones que se han difundido, el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora ya se sumó a la búsqueda, debido a que activó una ficha de localización para Nancy Guthrie.

A través de redes sociales, las Madres Buscadoras de Sonora compartieron la ficha de búsqueda en la que se establece que la mujer desapareció en Tucson, Arizona, desde el pasado 1 de febrero.

De la misma forma, el colectivo hizo un llamado a la población en general para solicitar información que permita ubicar a Nancy Guthrie y de ser el caso, llamar de forma anónima al 6623 41 56 16.

FBI cree que Nancy Guthrie pudo ser trasladada a México

En seguimiento al caso Nancy Guthrie, se dio a conocer que el FBI tiene fuertes sospechas de que la mujer pudo ser llevada a México y es posible que se encuentra en el país.

Por tal motivo, TMZ asegura que el organismo se puso en contacto con autoridades federales mexicanas para solicitar que las distintas corporaciones policiacas se sumen a la búsqueda.

FBI investiga caso Nancy Guthrie (Brandon Bell / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

Asimismo, la información establece que se cree que Nancy Guthrie pudo haber cruzado la frontera sur, aunque se ha considerado como poco probable que ocurriera de manera inmediata tras el secuestro.

En especial porque en la revisión de las cámaras de seguridad fronterizas, no se han detectado evidencias que apunten a que la mujer fue llevada a México poco después de su rapto.

A pesar de ello, en el mismo reporte se destaca que hasta el momento no se cuenta con pistas sólidas con las que se pueda confirmar que la madre de Savannah Guthrie se encuentre en el país.