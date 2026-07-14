México.- Cerrar la brecha laboral y económica de las mujeres requiere acciones concretas que mejoren las condiciones de las trabajadoras. En ese contexto, DiDi informó que ha desarrollado distintas soluciones, alianzas y comunidades enfocadas en ofrecer mayor seguridad, flexibilidad laboral e inclusión financiera para ellas en México.

DiDi señaló que su estrategia busca atender diferentes momentos de la vida diaria de las usuarias, conductoras y repartidoras: desde realizar viajes con mayor tranquilidad, hasta generar ingresos mediante esquemas flexibles o acceder a herramientas financieras digitales.

DiDi Mujer: movilidad con enfoque en seguridad

Uno de los principales esfuerzos de la plataforma, líder en movilidad en México, es DiDi Mujer, una modalidad que, desde hace casi seis años, conecta a usuarias con conductoras y permite que ellas acepten únicamente viajes solicitados por otras mujeres.

De acuerdo con la empresa, este servicio forma parte de una estrategia más amplia de seguridad que incluye monitoreo en tiempo real, grabación de audio y verificación de identidad. Además, DiDi ha impulsado alianzas gubernamentales para integrar botones de emergencia conectados a sistemas estatales C4, C5 y C7, con el objetivo de acelerar la respuesta de las autoridades ante posibles situaciones de riesgo.

Según el reporte de movilidad elaborado por DiDi y Kantar, 6 de cada 10 viajes nocturnos son solicitados por mujeres, mientras que el 41% de las personas que piden viajes de noche lo hace por motivos de seguridad.

DiDi también ha promovido una Guía de movilidad con perspectiva de género, con lineamientos y recomendaciones para fortalecer la seguridad, igualdad e inclusión en la movilidad digital. Este documento ha tenido adaptaciones locales en entidades como Nuevo León, Mérida y Jalisco.

Flexibilidad laboral para conductoras y repartidoras

Otro de los ejes destacados por DiDi es la flexibilidad que ofrece la plataforma para mujeres que buscan integrarse al mercado laboral o generar ingresos adicionales. La empresa señaló que actualmente existen más de 105 mil conductoras y 80 mil repartidoras que forman parte de su ecosistema en México.

Además, indicó que el 62% de los viajes solicitados en la plataforma son requeridos por mujeres y que, durante 2025, más de 11 millones de mexicanas realizaron más de 100 millones de pedidos mediante DiDi Food.

Como parte de sus iniciativas de comunidad, la plataforma cuenta con el programa “Expertas al volante”, mediante el cual conductoras pueden acceder a capacitaciones en mecánica básica, seguridad vial y manejo defensivo. El programa también busca generar redes de apoyo y mentoría para que más mujeres puedan desarrollar flotillas o nuevos emprendimientos.

Inclusión financiera como herramienta de autonomía

DiDi también destacó el papel de la inclusión financiera en el empoderamiento económico de las mujeres. En México, donde solo el 36% de las mujeres tiene acceso a un crédito tradicional, la empresa señaló que sus soluciones digitales buscan abrir nuevas oportunidades.

Actualmente, el 47% de los créditos entregados por DiDi y el 30% de las cuentas DiDi Cuenta de JP Sofiexpress S.A. de C.V. pertenecen a mujeres.

Juan Andrés Panamá, director general de DiDi Latinoamérica, afirmó que: “La seguridad de nuestras pasajeras es el punto de partida de todo lo que hacemos en DiDi. Por ello, mantenemos un compromiso firme a través de soluciones dedicadas como DiDi Mujer —que lleva casi 6 años conectando a usuarias con conductoras— y herramientas tecnológicas para garantizar trayectos con mayor tranquilidad a cualquier hora”, además también mencionó: “Adicionalmente, en DiDi tenemos claro que cerrar la brecha de género requiere acciones concretas que impacten el día a día de las mujeres. A través de la tecnología, no solo buscamos ofrecer una movilidad más segura e incluyente con herramientas como DiDi Mujer, sino también derribar barreras económicas”.

La empresa también resaltó la firma de un convenio federal con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, vigente hasta 2030, mediante el cual se ha difundido una Cartilla de Derechos de las Mujeres a través de la app. Esta iniciativa busca involucrar también a los hombres como aliados, junto con talleres de masculinidad positiva para conductores.

Con estas acciones, DiDi busca posicionarse como una plataforma que no solo atiende necesidades de movilidad, sino que también impulsa herramientas de desarrollo económico, laboral y financiero para mujeres en el país.