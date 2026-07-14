Isaac del Toro perdió el maillot blanco y salió del podio provisional en la Etapa 10 del Tour de Francia 2026.

Clasificación maillot blanco:

Paul Seixas Juan Ayuso Isaac del Toro

¿Por qué perdió Isaac del Toro el maillot blanco?

El corredor del UAE Team Emirates XRG, Isaac del Toro, sufrió en el exigente recorrido montañoso del Macizo Central entre Aurillac y Le Lioran, cediendo posiciones en el Tour de Francia 2026.

La Etapa 10 del Tour de Francia 2026 fue ganada por su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogačar, quien se llevó la victoria en solitario con un tiempo de 3:58:08.

Isaac del Toro concluyó en la octava posición de la jornada, cruzando la meta a 1 minuto y 31 segundos de Pogačar.

Isaac Del Toro necesita remontar posiciones en el Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Así va la clasificación de los jóvenes en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro cedió el maillot blanco ante el español Juan Ayuso tras la Etapa 10 del Tour de Francia 2026.

Del Toro cayó a la tercera posición de los menores de 26 años, quedando a 46 segundos de Ayuso.

En cuanto a la clasificación general de la carrera, Isaac del Toro salió de la tercera posición del podio provisional y descendió hasta la séptima posición global de la página oficial del Tour de Francia.

¿Qué busca Isaac del Toro en la Etapa 11 del Tour de Francia 2026?

Isaac del Toro buscará mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Tour de Francia, en la Etapa 11 de la carrera, este miércoles 15 de julio.

Será una etapa llana especial para los velocistas, así que no debería haber muchos cambios en las clasificaciones generales.