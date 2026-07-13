Francia vs España será el primer partido de semifinales del Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN el martes 14 de julio a las 13 horas.

Partido: Francia vs España

Fase: Semifinales

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Martes 14 de julio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Dallas

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Francia vs España: Hora para ver el partido de semifinales del Mundial 2026

El martes 14 de julio de 2026 será el partido Francia vs España por el pase a la final del Mundial 2026.

Francia vs España: Canal para ver el partido de semifinales del Mundial 2026

Francia vs España iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las plataformas Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN.

Partido: Francia vs España

Fase: Semifinales

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Martes 14 de julio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Dallas

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Francia vs España: A qué hora y dónde ver el partido de semifinales del Mundial 2026. (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

¿Cómo clasificaron Francia y España a semifinales del Mundial 2026?

Francia y España avanzaron a semifinales del Mundial 2026, en la que se medirán por el pase a la final este martes 14 de julio en Dallas.

Francia eliminó a Marruecos, mientras que España dejó en el camino a Bélgica para citarse en las semifinales del torneo.