Una mujer murió tras realizarse una cirugía de liposucción en una clínica estética de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), y ya se habría iniciado una investigación; te damos los detalles.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la joven fue identificada como Yanderi P, quien acudió a una clínica estética para someterse a una liposucción, sin embargo, murió tras el procedimiento.

Tras la cirugía en esta clínica de Miguel Hidalgo, la mujer le comunicó al médico que tenía dolor y no se sentía bien, sin embargo, este pasó por alto los síntomas y la dio de alta, poco después Yanderi P. falleció.

Esto se sabe de la muerte de una mujer tras liposucción en Miguel Hidalgo

Yanderi P. acudió a la Clínica Star Médica, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para realizarse una procedimiento estético, específicamente una liposucción, pero murió poco después.

Luego de someterse a la liposucción, la mujer le expresó al médico que le dolía la columna y que no veía bien, sin embargo, no se hizo nada al respecto y Yanderi P. fue dada de alta sin ninguna indicación para su dolor.

El caso de Yanderi P. se suma al resto de mujeres que han muerto debido a someterse a procedimientos estéticos en clínicas clandestinas, operadas por personas sin las certificaciones necesarias.

Investigan a clínica en Miguel Hidalgo tras la muerte de mujer que se realizó liposucción

De acuerdo con la información, la persona que operó a Yanderi P. fue Jesús Fernando Gallardo García, quien se identificó como médico especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva.

Tras la muerte de Yanderi P., las autoridades de CDMX han iniciado una investigación contra la Clínica Star Médica y el supuesto doctor que operó a la mujer; hasta el momento no se ha dado información sobre el caso.