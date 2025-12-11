A través de redes sociales se denunció el caso Fernanda, una menor de 15 años que como regalo pidió una cirugía estética, una rinoplastia realizada por el doctor Carlos Ortigoza Sequeiros en Ciudad de México (CDMX).

El caso de Fernanda se da a meses de que se diera a conocer la muerte de Paloma Nicole, una adolescente también de 15 años que se sometió a una cirugía estética.

Fernanda pidió una rinoplastia de regalo de 15 años y sufrió un infarto cerebral

Fue el pasado 24 de agosto cuando Carlos Ortigoza Sequeiros realizó una rinoplastia a Fernanda, de 15 años de edad; cirugía estética que derivó en un infarto cerebral.

La mamá de Fernanda señaló que tras la rinoplastia, la adolescente no despertaba tras varias horas y posteriormente comenzó a vomitar sangre, mientras los doctores la instaban a firma el alta.

La cirugía estética fue realizada por Carlos Ortigoza Sequeiros y su pareja, Yazmín Martínez, así como el anestesiólogo Alonso Olmo, que de los tres fue el único que regresó para revisar a Fernanda.

Tras dos días sin reaccionar, ingresaron a Fernanda al Hospital General en donde la diagnosticaron con infarto cerebral, que la mantuvo 5 días en urgencias.

Fernanda terminó con un daño cerebral importante, ya que no hablaba y todavía tiene dificultades motoras, como documentaron Salud FM y Carlos Jiménez.

Carlos Ortigoza y Yazmín Martínez enfrentan denuncia por cirugía estética a menor en clínica irregular

Fernanda iba a ser operada por la presunta clínica Beauty Sequeiros en la alcaldía Miguel Hidalgo; sin embargo, el lugar no tiene los permisos sanitarios de Cofepris.

Acorde con lo narrado por la mamá de Fernanda, la operación que realizó Carlos Ortigoza Sequeiros estaba planeada junto a la cochera de la misma, aunque la trasladaron a Max Clinic.

La presunta clínica (ya clausurada anteriormente) junto con Carlos Ortigoza Sequeiros, ya fueron notificados por las autoridades; sin embargo, han amenazado a la familia de la menor.

La denuncia de la mamá de Fernanda señala que también se burlan de la menor de 15 años y utilizan como propaganda en sus redes, las cuales ya están limitadas.