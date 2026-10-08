La tormenta tropical Simón se encuentra en las costas del Océano Pacífico y genera lluvias en al menos tres estados:

Guerrero Oaxaca Michoacán

Las lluvias este jueves 8 de octubre serán torrenciales en Guerrero, intensas en Oaxaca y fuertes en Michoacán. Se encuentran en alerta otros estados del Occidente como Colima y Jalisco.

En la mañana de este 8 de octubre, la tormenta tropical Simón se encontraba a 310 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro cárdenas, Michoacán y a 415 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

La tormenta tropical Simón registra vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora, con una desplazamiento hacia el oeste de 11 kilómetros por hora.

Lluvias en casi todo el país por la tormenta tropical Simón, huracán Isaías y más

A la tormenta tropical Simón se suman el huracán Isaias de categoría 1, presente en el Golfo de México, y canales de baja presión que en conjunto van a provocar lluvias en casi todo el país, las más fuertes en la mitad

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) amplió su alerta por lluvias de torrenciales a fuertes en 16 estados:

Guerrero Oaxaca Michoacán Yucatán Campeche Chiapas Puebla Tabasco Veracruz Estado de México CDMX Tlaxcala Quintana roo Colima Jalisco Morelos

A excepción de Baja California, en los 15 estados restantes habrá chubascos o lluvias aisladas, por lo que prácticamente todo el país tendrá lluvias.

CNPC y Conagua alertan por lluvias en casi todo México este 8 de octubre

Organismos como la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Conagua recomendaron estar alerta ante las lluvias, caída de granizo, encharcamientos, inundaciones y otros riesgos por lluvias.

También ante los efectos del viento como caída de árboles, anuncios espectaculares, oleaje alto y más.