El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) perteneciente a Conagua, informó que la tormenta tropical Isaías dejará lluvias intensas y muy fuertes en seis estado de la república mexicana.

Actualmente, la tormenta tropical Isaías se encuentra al este de Cabo Rojo en Veracruz y al oeste de Progreso, Yucatán, por lo que su desplazamiento es lo que generará las lluvias en otros estados.

Tormenta tropical Isaías dejará lluvias intensas a muy fuertes en estos estados

El reporte más reciente del SMN al 7 de octubre de 2026, informa que la tormenta tropical Isaías que actualmente está al este de Cabo Rojo, Veracruz y al este de Progreso, Yucatán, sin embargo, se desplaza hacia el este-noreste de México.

Ante ello, el SMN detalló que se esperan lluvias intensas y muy fuertes en el oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán y estados como:

Norte de Campeche

Norte y oeste de Yucatán

Costa de Tamaulipas

Centro y sur de Veracruz

Costa de Tabasco

Norte y oeste de Quintana Roo

SMN informa sobre la tormenta tropical Isaías. (@conagua_clima)

Asimismo, se habla de la presencia de vientos y oleaje que podría aumentar en:

Vientos sostenido de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la Costa de Veracruz

Vientos sostenidos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en las Costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros en las Costas de Veracruz y Tabasco

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros en la Costa de Campeche

SMN mantiene vigilancia sobre la tormenta tropical Isaías, para descartar o confirmar su evolución a huracán. Mientras tanto, Protección Civil difunde información en los estados en donde impactará por el aumento en el oleaje y las catástrofes que pudiera derivar de la lluvia.