La tormenta tropical Simón se formó este miércoles 7 de octubre en el Pacífico mexicano, luego de que la depresión tropical Veinte-E aumentara su intensidad.

La Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México ubicó a Simón frente a Michoacán, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y trayectoria hacia el oeste-noroeste.

La tormenta tropical Simón podría convertirse en huracán durante las próximas 48 horas y acercarse a las costas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa durante los siguientes días.

⚠️ Se ha formado la #TormentaTropical #Simón a partir de la depresión tropical Veinte-E ⚠️

⁰▪️A 285 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, #Michoacán, y a 485 km al sureste de Manzanillo, #Colima⁰▪️#Vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia… pic.twitter.com/vmTNvlshBY — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 7, 2026

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical Simón?

Simón se localiza actualmente a 285 kilómetros al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 485 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema avanza hacia el oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora, mientras mantiene vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora en aguas del Pacífico.

Según las estimaciones del NHC de Estados Unidos, Simón podría alcanzar la categoría de huracán durante las próximas 48 horas y aumentar posteriormente su intensidad.

Tormenta tropical Simón trayectoria (Protección Civil de Jalisco)

Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, señaló que el sistema comenzaría a desplazarse hacia el norte como huracán categoría 1 durante el viernes.

Para las 06:00 horas del viernes, el pronóstico contempla vientos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros por hora.

El SMN prevé que Simón continúe acercándose a tierra durante viernes y sábado, mientras el domingo temprano estaría frente a las costas de Jalisco.

El sistema podría aproximarse a Puerto Vallarta como huracán categoría 2 y posteriormente avanzar hacia Nayarit y la costa sur de Sinaloa durante el lunes.