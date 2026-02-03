Mario Delgado Carrillo informó que la estrategia “Vive saludable, vive feliz” avanza de manera sólida en todo el país, consolidándose como una política pública prioritaria del Gobierno de México para garantizar el bienestar integral de niñas y niños de educación primaria.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó que esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, forma parte de los esfuerzos para promover la salud preventiva y mejorar la calidad de vida de las comunidades escolares.

Mario Delgado destaca avances en las Jornadas de Salud Escolar

Mario Delgado señaló que, como parte de las Jornadas de Salud Escolar, se han realizado más de 66 mil asambleas informativas, con la participación de más de 8 millones de madres, padres de familia y personas tutoras, quienes otorgaron su consentimiento para la valoración integral de niñas y niños en educación primaria.

Estas acciones incluyen:

Valoración de peso y talla

Revisión de agudeza visual

Atención a la salud bucal

Pláticas de promoción de estilos de vida saludables

Asimismo, detalló que de marzo de 2025 al 23 de enero de 2026 se han valorado 8 millones 391 mil 424 estudiantes en 66 mil 611 escuelas primarias públicas, ubicadas en zonas urbanas, rurales, indígenas y comunitarias.

Estas jornadas han sido posibles gracias al trabajo coordinado de 8 mil 118 especialistas de:

Secretaría de Educación Pública (SEP)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

IMSS Bienestar

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)

Secretaría de Salud

Organizados en 738 brigadas de salud escolar desplegadas en todo el país.

El funcionario federal precisó que ocho entidades federativas, Aguascalientes, Chiapas, Colima, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, ya concluyeron las Jornadas de Salud, beneficiando a 3 millones 40 mil 447 estudiantes de 28 mil 481 escuelas.

Agregó que Hidalgo y Sinaloa finalizarán estas acciones durante febrero, mientras que el resto de las entidades lo hará antes del cierre del ciclo escolar 2025–2026.

Estrategia Vive saludable, vive feliz refuerza salud bucal y atención preventiva: Mario Delgado

Mario Delgado informó que se han entregado más de 8 millones de Informes de Resultados a las familias, los cuales incluyen recomendaciones para promover estilos de vida saludables desde el hogar y, en los casos necesarios, la canalización de niñas y niños a las unidades médicas correspondientes.

Como parte del componente preventivo, destacó que se han aplicado más de 8 millones de dosis de flúor, además de la entrega de cepillos dentales y orientación sobre la técnica correcta de cepillado, con el objetivo de fortalecer la salud bucal desde edades tempranas.

Vive saludable, vive feliz consolida atención a millones de alumnos en escuelas públicas: SEP (Cortesía)

Delgado Carrillo subrayó que, gracias a la colaboración con la iniciativa privada, la estrategia cuenta con 2 millones de lentes gratuitos garantizados para niñas y niños con problemas de agudeza visual, los cuales se entregan durante el presente ciclo escolar, tras valoraciones realizadas con tecnología de alta calidad.

Añadió que, para la atención de problemas de estado nutricional y salud bucal, el IMSS Ordinario, el IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud disponen de más de 4 mil 500 clínicas en todo el país, donde ya se han brindado más de 700 mil atenciones médicas.

Finalmente, recordó que la estrategia Vive saludable, vive feliz forma parte de la agenda permanente de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) desde el ciclo 2025–2026, y cuenta con un repositorio digital en constante actualización en vidasaludable.gob.mx, con materiales de apoyo para familias, docentes y comunidades escolares.