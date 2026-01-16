Como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, la SEP se encargará de impulsar los Maratones por la Lectura en todo el país, los cuales forman parte de los compromisos 39 y 40 anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mario Delgado Carrillo destacó que de noviembre del 2024 a diciembre del 2025, los Maratones por la Lectura reunieron a 18 millones 264 mil 410 personas en todo el país, mientras que en el primero organizado en el 2026, participaron un millón 935 mil lectoras y lectores.

SEP consolida la Estrategia Nacional de Lectura con participación masiva en todo México

Durante su mensaje, el titular de la SEP detalló que el sitio oficial estrategianacionaldelectura.sep.gob.mx registró 135 mil 439 visitas en la antología digital del reciente maratón, lo que representa un avance significativo en el objetivo de consolidar a México como un país de lectoras y lectores.

El funcionario hizo una invitación a estudiantes, madres, padres, docentes y a comunidades escolares para visitar el sitio oficial de la estrategia nacional de lectura para encontrar materiales y antologías de los Maratones por la Lectura, recomendaciones literarias, videos y el calendario de próximos eventos de lectura.

Carrillo aseguró que la lectura es una revolución que permite “ponerse en los zapatos, en la mente de los autores de los libros y viajar con ellos”.

Maratones por la Lectura se fortalecen como política pública educativa nacional

Por otra parte, el titular de la SEP explicó que los Maratones por la Lectura del 2025 abordaron temas históricos, de identidad cultural y de derechos humanos. Resaltando de fechas importantes como:

24 de enero de 2025: Día Internacional de la Educación; la lectura promovió la reflexión sobre la educación como derecho fundamental

21 de febrero de 2025: El Maratón por la Lectura “Mi lengua es mi derecho” destacó el reconocimiento de las lenguas indígenas y la interculturalidad

8 de marzo de 2025: Día Internacional de la Mujer, se hizo una lectura colectiva de obras de mujeres escritoras

30 de abril de 2025: El tema fue Infancias Lectoras, enfocado en fomentar el hábito de la lectura desde temprana edad

15 y 16 de mayo de 2025: Día de la Maestra y el Maestro, se promovieron lecturas para fortalecimiento de los vínculos entre docentes, estudiantes y familias

14 de junio de 2025: El tema fue la Paz, la Cultura y el Deporte

5 de septiembre: El tema fue “Mujeres Indígenas: Voz y Raíz”, durante el cual se leyeron obras de creadoras de este sector de la población

2 de octubre de 2025: El tema se centró en la No Violencia

25 de noviembre de 2025: El maratón se dedicó al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

18 de diciembre de 2025: El tema fue Migrantes y Lectura

Mario Delgado concluyó asegurando que la lectura fortalece lazos, potencia el pensamiento crítico y contribuye a la construcción de una sociedad más informada.