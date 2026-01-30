Con el objetivo de fortalecer la difusión y el impacto del Mundialito Escolar, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó una reunión virtual de trabajo con autoridades educativas y deportivas de las entidades federativas, con quienes acordó una estrategia conjunta para consolidar este torneo a nivel nacional.

Durante el encuentro, Delgado Carrillo planteó que, para optimizar tiempos y recursos, la etapa final del Mundialito Escolar se empalme con los Juegos Escolares Nacionales y los Juegos Nacionales de Educación Media Superior, con el propósito de que niñas, niños, adolescentes y jóvenes se sientan parte activa del Mundial de Futbol 2026.

Mundialito Escolar busca integrar deporte, salud y participación social

El titular de la SEP dio a conocer que se desarrollará una imagen oficial exclusiva del Mundialito Escolar, la cual será difundida en todo el país mediante playeras, lonas, balones y materiales promocionales, a fin de fortalecer la identidad del torneo. Asimismo, propuso impulsar una campaña en redes sociales para que los equipos documenten su participación mediante fotografías y videos.

Durante la reunión, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez, informó que en la capital del país ya se han registrado 66 mil 869 futbolistas, integrados en 13 mil 375 equipos provenientes de 4 mil 150 escuelas públicas y privadas.

Por su parte, el titular de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo, detalló que los partidos de primaria y secundaria se jugarán en modalidad cinco contra cinco, mientras que en bachillerato serán once contra once en cancha reglamentaria. Las edades de participación serán de 9 a 12 años en primaria, 13 a 15 en secundaria y 15 a 18 en educación media superior.

Finalmente, se acordó trabajar de manera coordinada en los siguientes puntos: