El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que durante el 2025 se consolidó un avance histórico en la participación de mujeres en la educación superior, especialmente en áreas de ingeniería y ciencias aplicadas.

SEP expide más de un millón de títulos en 2025

El funcionario destacó que la Dirección General de Profesiones de la SEP tramitó 700 mil cédulas profesionales, mientras que las instituciones registraron más de un millón 100 títulos, de los cuales el 57% corresponden a mujeres.

Delgado Carrillo afirmó que este resultado es gracias a las estrategias implementadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de modernizar los procesos administrativos y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas educativas.

Por otra parte, señaló que las áreas científicas y tecnológicas tuvieron mayor participación de mujeres, lo que representa un avance en igualdad y fortalece la competitividad, innovación y el desarrollo sostenible del país.

Durante su mensaje, el titular de la SEP subrayó la importancia de seguir impulsando el interés científico desde temprana edad, además de la importancia de acompañar las trayectorias académicas para asegurarse de que niñas y jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para terminar sus estudios.

Mujeres hacen historia en la educación del país

Por su parte, José Omar Sánchez Molina, director general de Profesiones, destacó que en el 2025 se registró un aumento de mujeres en disciplinas vinculadas a la innovación, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo tecnológico. Mientras que el ámbito militar registró un acontecimiento histórico, la expedición de títulos y cédulas profesionales para mujeres.

Con estos resultados, la SEP se compromete a continuar impulsando la permanencia educativa, al mismo tiempo que se fortalece la vida académica de mujeres para erradicar la brecha de género y garantizar igualdad de oportunidades.