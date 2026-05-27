La Lotería Nacional develó el billete del Sorteo Superior No. 2885 para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido cada 5 de junio por la ONU.

El diseño lleva el mensaje: “México juega limpio: reduce, reutiliza y recicla”, con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental en todo el país.

La presentación se realizó en el teatro sede de los sorteos tradicionales y estuvo encabezada por Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Olivia Salomón; y Gabriela Cuevas Barron, coordinadora del Gobierno de México para el Mundial 2026.

Semarnat y Lotería Nacional llaman a actuar ante la crisis ambiental

Alicia Bárcena advirtió sobre los principales retos ambientales globales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, e hizo un llamado a fortalecer la participación ciudadana rumbo al Mundial 2026.

Destacó que la reducción de residuos es uno de los mayores desafíos, ya que en México se generan cerca de 140 mil toneladas de basura diariamente, por lo que es urgente avanzar hacia un modelo basado en reducir, reutilizar y reciclar.

Asimismo, subrayó que el Gobierno de México impulsa una visión basada en la justicia social, la corresponsabilidad y la participación colectiva para lograr una transformación ambiental efectiva.

Lotería Nacional y Semarnat promueven reciclaje con billete conmemorativo 2026. (Cortesía )

Lotería Nacional impulsa un Mundial con enfoque ambiental

Por su parte, Olivia Salomón destacó que este billete es un vehículo de conciencia social, ya que cada “cachito” llevará un mensaje ambiental a hogares, calles y comunidades de todo el país.

Señaló que en el marco del Mundial 2026 se promueve la estrategia “Mundial Verde: Con Juego Limpio el Planeta Gana”, la cual busca demostrar que el deporte, el desarrollo y el cuidado ambiental pueden avanzar juntos.

Además, enfatizó que cuidar el planeta no es una tendencia, sino un compromiso histórico con las futuras generaciones, que requiere acciones cotidianas de toda la población.

Lotería Nacional difundirá mensaje ambiental en todo México

El billete del Sorteo Superior No. 2885 contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 51 millones de pesos. El sorteo se realizará el 5 de junio de 2026 a las 20:00 horas.

Se emitieron 2 millones 400 mil cachitos, disponibles en puntos de venta y en línea, con lo que se busca que el mensaje “México juega limpio” llegue a todo el país.

En este contexto, Gabriela Cuevas llamó a la ciudadanía a adoptar prácticas sostenibles, como la separación de residuos, el reciclaje y la reducción de plásticos, especialmente ante la llegada de visitantes por el Mundial 2026.