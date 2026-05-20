La Lotería Nacional conmemoró el 70 aniversario de la Torre Latinoamericana, considerada el primer rascacielos de América Latina y uno de los referentes más emblemáticos del paisaje urbano de la Ciudad de México.

La directora general de la institución, Olivia Salomón, y el director de Marketing del mirador de la Torre Latinoamericana, Guillermo Murillo Hernández, develaron el billete del Sorteo Mayor No. 4013, el cual rinde homenaje a uno de los símbolos de modernidad y audacia de la arquitectura mexicana.

Lotería Nacional reconoce a la Torre Latinoamericana como símbolo de resiliencia y modernidad mexicana

Olivia Salomón resaltó el valor simbólico de la Torre Latinoamericana, al señalar que, 70 años después de su inauguración, continúa representando los sueños, desafíos y la capacidad de México para mantenerse de pie ante cualquier adversidad.

La titular de la Lotería Nacional destacó que este reconocimiento también representa un homenaje a la resiliencia, la fortaleza y la capacidad del país para reconstruirse y seguir avanzando hacia el futuro.

Asimismo, señaló que la Torre Latinoamericana no solo representa una obra de acero y cristal, sino también un punto de encuentro, un faro urbano y una muestra del ingenio mexicano.

Durante su intervención, reconoció el trabajo del arquitecto Augusto Álvarez y del ingeniero Leonardo Zeevaert, considerado pionero de la ingeniería sísmica moderna en México, así como de las mujeres y hombres que participaron en la construcción de esta emblemática obra.

Olivia Salomón agregó que este espíritu de innovación y confianza en el conocimiento conecta con la etapa que vive actualmente México bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se apuesta por el desarrollo técnico, científico y el bienestar social.

Torre Latinoamericana cumple 70 años y Lotería Nacional la homenajea con sorteo. (Cortesía)

Billete conmemorativo de Lotería Nacional homenajea a la arquitectura mexicana

La directora de la Lotería Nacional enfatizó que el billete conmemorativo posee un enorme valor simbólico, al recordar que las grandes obras no solo transforman ciudades, también inspiran generaciones enteras.

Añadió que, a lo largo de más de dos siglos de historia, la Lotería Nacional ha rendido homenaje a espacios y símbolos que permanecen en la memoria colectiva de México.

Por su parte, Guillermo Murillo Hernández agradeció a Olivia Salomón la oportunidad de que la Torre Latinoamericana forme parte, por segunda ocasión, de una de las tradiciones más importantes del país.

El representante del mirador destacó que la Torre Latinoamericana se ha convertido en símbolo de resiliencia nacional, al haber resistido terremotos históricos, transformaciones urbanas y el paso de distintas generaciones.

Sobre el vínculo entre ambas instituciones, recordó que desde la existencia de la Torre se han realizado más de 3 mil 600 Sorteos Mayores que han llevado esperanza e ilusión a millones de hogares mexicanos.

Hablar de la Lotería Nacional es hablar de historia, de sueños, de esperanza y de millones de historias mexicanas, y de alguna manera, la Torre Latinoamericana comparte ese mismo significado para muchas personas. Guillermo Murillo Hernández, director de Marketing del mirador de la Torre Latinoamericana.

Al concluir su participación, Guillermo Murillo Hernández señaló que la presencia de la Torre Latinoamericana en el billete del Sorteo Mayor representa una distinción que trasciende lo institucional y reafirma el compromiso del recinto por seguir innovando y proyectándose hacia el futuro.

Sorteo Mayor de Lotería Nacional entregará premio de 21 millones de pesos

En la develación también estuvo presente Carlos Herrera Anda, vicepresidente de Desarrollo Académico y Fomento a la Innovación en representación del Colegio de Ingenieros.

Para el Sorteo Mayor No. 4013 se imprimieron 3 millones 600 mil cachitos que ya circulan en todo el país con la imagen de la Torre Latinoamericana.

El sorteo contará con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos en premios.

Los billetes conmemorativos ya se encuentran disponibles en puntos de venta y en el sitio oficial de miloteria.mx. El sorteo se realizará el martes 26 de mayo de 2026 y será transmitido en vivo a través del canal de YouTube “Sorteos Tradicionales” de la Lotería Nacional.