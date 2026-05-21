La Lotería Nacional, en colaboración con Panini, presentó dos nuevas piezas del Álbum Conmemorativo Retro de Fútbol. Se trata de los cachitos 9 y 10 correspondientes al Sorteo Zodiaco No. 1746, que se realizará el próximo domingo 24 de mayo.

Los nuevos billetes coleccionables recuerdan algunos de los episodios más emblemáticos de las finales mundialistas y forman parte de la colección de 20 piezas del Álbum Retro de Fútbol.

Lotería Nacional revive momentos históricos del futbol mundial en el Álbum Retro

El cachito 9 hace referencia a la final de Suiza 1954, donde Alemania Federal derrotó 3-2 a Hungría en el encuentro conocido como el “Milagro de Berna”, considerado una de las mayores sorpresas en la historia del futbol.

Por su parte, el cachito 10 homenajea el bicampeonato de Brasil conseguido en Chile 1962, luego de vencer 3-1 a Checoslovaquia y conquistar su segundo título consecutivo en una Copa del Mundo.

El Álbum Retro, desarrollado en conjunto por Lotería Nacional y Editorial Panini, se distribuye gratuitamente en puntos de venta autorizados. Además, la versión digital puede consultarse en miloteria.mx y en la aplicación MiLotería.

Álbum Retro de Fútbol revive el Milagro de Berna y el bicampeonato de Brasil. (Cortesía)

Sorteo Zodiaco No. 1746 repartirá 24 millones de pesos en premios

El Sorteo Zodiaco No. 1746 se llevará a cabo el domingo 24 de mayo de 2026 a las 20:00 horas y contará con un Premio Mayor de siete millones de pesos en una serie.

La bolsa total repartible asciende a 24 millones de pesos en premios. Los cachitos 9 y 10 ya están disponibles en puntos de venta de Lotería Nacional, así como en la plataforma digital y la app oficial.

La transmisión del sorteo podrá seguirse en vivo a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.