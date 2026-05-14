La mascota más emblemática de la Lotería Nacional se robó los reflectores durante el “Mundial de Botargas por la Salud”, evento organizado como parte de las actividades del Mundial Social 2026, donde “Cachito” no solo defendió los colores del equipo “Resto del Mundo”, sino que además anotó el primer gol del encuentro celebrado en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El partido se llevó a cabo en el Gimnasio Olímpico “Edel Ojeda Malpica” y reunió a distintas instituciones del sector salud, educativo y gubernamental en una jornada enfocada en promover hábitos saludables, convivencia y activación física rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el arranque del evento se realizaron honores a la bandera, el encendido simbólico del pebetero y un recorrido con mensajes relacionados con respeto, disciplina y trabajo en equipo, previo al esperado duelo entre botargas.

Olivia Salomón destacó que el Mundial 2026 debe convertirse en una herramienta de transformación (cortesía)

Mundial Social 2026 impulsa salud y convivencia con apoyo de Lotería Nacional

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que el Mundial 2026 representa una oportunidad para utilizar el deporte como herramienta de transformación social y acercar mensajes positivos a las comunidades.

Asimismo, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que el Mundial debe dejar beneficios tangibles para la población, por lo que distintas dependencias federales trabajan en actividades que acerquen el deporte, la salud y el bienestar a las familias mexicanas.

Olivia Salomón destacó que el Mundial 2026 debe convertirse en una herramienta de transformación (cortesía)

En ese contexto, Olivia Salomón celebró la participación de “Cachito”, personaje tradicional de la Lotería Nacional, quien convivió con asistentes y formó parte activa del encuentro deportivo.

Por su parte, el director general de Políticas en Salud Pública, Daniel Aceves Villagrán, informó que el Mundial Social en Salud suma ya más de mil eventos realizados en coordinación con instituciones como el IMSS, ISSSTE, secretarías estatales de salud y organismos internacionales.

Olivia Salomón destacó que el Mundial 2026 debe convertirse en una herramienta de transformación (cortesía)

Además, adelantó que del 23 al 30 de mayo se realizará la Semana Nacional de Salud Pública, estrategia que buscará movilizar a millones de personas en torno a la prevención y el autocuidado.

El partido terminó empatado 2-2 entre “Resto del Mundo” y el equipo CECYT, por lo que el ganador se definió en tanda de penales, donde finalmente el conjunto estudiantil se llevó la victoria 3-2.