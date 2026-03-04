La Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón, dedicó el Sorteo Mayor No. 4004 a la conmemoración del 80 aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), en reconocimiento al legado de miles de profesionales que han contribuido al desarrollo del país.

El sorteo celebró a la ingeniería civil como una fuerza transformadora de México y contó con la presencia de Mauricio Jessurun Solomou, presidente del XL Consejo Directivo del Colegio.

Lotería Nacional reconoce el papel de la ingeniería civil en el desarrollo de México

Durante el evento, Olivia Salomón destacó que, a lo largo de ocho décadas, las y los ingenieros civiles han estado presentes en los momentos clave del país, aportando conocimiento, responsabilidad y compromiso.

En ese contexto, subrayó que la infraestructura es una palanca estratégica para el desarrollo con bienestar en la etapa histórica que vive México, en el marco del proyecto de nación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La ingeniería civil desarrolla infraestructura que impulsa el crecimiento y mejora la vida de las personas. Participa en la construcción de hospitales que garantizan el derecho a la salud; escuelas que amplían oportunidades; sistemas hidráulicos que aseguran el acceso al agua; carreteras que conectan comunidades; y también en desarrollos urbanos, industriales, comerciales y habitacionales que dinamizan la economía. Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional.

La directora general resaltó que millones de personas tuvieron en sus manos el “cachito” conmemorativo, llevando un mensaje de reconocimiento a quienes construyen la infraestructura que sostiene y proyecta a México.

Asimismo, enfatizó que durante 80 años el Colegio ha fortalecido estándares profesionales, promovido la actualización permanente y participado como voz especializada en los grandes proyectos nacionales.

Lotería Nacional conmemora 80 años del CICM. (Cortesía)

CICM destaca valor histórico del billete conmemorativo de la Lotería Nacional

En su intervención, Mauricio Jessurun Solomou agradeció el reconocimiento y señaló que no todos los días una institución ve reflejada su historia en un símbolo tan arraigado en la cultura mexicana como un billete de la Lotería Nacional.

Indicó que el billete conmemorativo representa un homenaje a la vocación de miles de ingenieras e ingenieros civiles que, durante ocho décadas, han puesto su conocimiento al servicio del país.

Destacó que la ingeniería civil está presente en los caminos que conectan comunidades, en los puentes que unen, en el acceso al agua, en el crecimiento de las ciudades y en la seguridad estructural.

Subrayó que detrás de cada obra bien ejecutada hay horas de estudio, cálculos, supervisión, ética profesional y responsabilidad, por lo que celebrar junto a la Lotería Nacional forma parte de la historia institucional de México.

El Sorteo Mayor No. 4004 contó con una bolsa total de 66 millones de pesos en premios.

El Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete No. 13506 (series vendidas en Ciudad de México).

El segundo premio de 2 millones 550 mil pesos fue para el billete No. 28541.

El tercer premio de 900 mil pesos correspondió al billete No. 37030 (Orizaba, Veracruz).

Los reintegros fueron para los números 6, 1 y 0.

La lista completa de premios y reintegros puede consultarse en el portal oficial de la Lotería Nacional, mientras que la repetición del sorteo está disponible en su canal oficial de YouTube.