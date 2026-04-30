Sin duda, el mensaje en la mañanera de este 30 de abril de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum respecto a los señalamientos de Estados Unidos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha causado impacto.

Siendo varios los puntos importantes a destacar sobre el mensaje de la presidenta de México, ya que no sólo habló sobre la solicitud de extradición contra Rubén Rocha Moya y demás funcionarios; sino de las leyes y la defensa de la soberanía, ante una posible injerencia por parte de Estados Unidos.

Por lo que los 4 puntos claves del mensaje de Sheinbaum sobre el mensaje de Rocha Moya en la mañanera son:

Solicitud de extradición de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y extrañamiento jurídico por difusión pública del caso Evaluación de solicitud de extradición por parte de Fiscalía General de la República (FGR) con base en pruebas e inicio de su propia investigación No encubrimiento de delitos y juicio a Rubén Rocha Moya solo a partir de pruebas con base en la legislación vigente mexicana Defensa de la soberanía nacional de México

Mensaje de Sheinbaum sobre Rocha Moya: Extrañamiento jurídico por difusión pública del caso

El extrañamiento jurídico es uno de los puntos en la mira que resaltan en el mensaje de Sheinbaum sobre Rocha Moya, debido a la forma en la que sale a la luz la información.

Luego de que la solicitudes y acusaciones de cargos contra Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos se hicieran públicos en las jurisdicciones de Estados Unidos, lo que marca el extrañamiento jurídico.

Pues esto debió de establecerse bajo el marco jurídico de Relaciones Exteriores, “dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia”.

Mensaje de Sheinbaum sobre Rocha Moya: Evaluación sobre la petición por parte de FGR

Sheinbaum fue clara para marcar que la petición de Estados Unidos deberá ser evaluada por la FGR y basada en pruebas sin pasar por alto las leyes de México.

Pues en caso de que se tengan elementos que comprueben los señalamientos a Rocha Moya y otros funcionarios, será la FGR la autoridad competente para proceder “a derecho bajo nuestra jurisdicción”, tras iniciar su propia investigación.

Mensaje de Sheinbaum sobre Rocha Moya: No se encubre delitos, bajo pruebas se juzgará

Ante los conflictos de intereses, en su mensaje, Sheinbaum fue precisa para asegurar que no se encubre ningún delito, pues bajo las pruebas se juzgará.

Por lo que es su responsabilidad como presidenta el velar por el bienestar del pueblo, hasta comprobarse lo contrario.

Mensaje de Sheinbaum sobre Rocha Moya: Defensa de la soberanía nacional

Sin duda el punto más importante en el mensaje de Sheinbaum sobre Rocha Moya destaca la defensa de la soberanía nacional.

Pues el caso, podría verse como una injerencia extranjera de parte de los Estados Unidos; y por lo que Sheinbaum refrendo el pensamiento de las relación de iguales con todas las naciones, pero “nunca de subordinación y menos de entreguismo”.

A lo que Sheinbaum dejó más que claro que “bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.

Cerrando, Sheinbaum su mensaje con tres ejes que sostienen su posicionamiento: la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía.

Mensaje de Sheinbaum sobre Rocha Moya en la mañanera

Este fue el mensaje completo que la presidenta Sheinbaum dio sobre Rocha Moya en la mañanera:

“Al pueblo de México:

El 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos.

El 29 de abril, la misma Secretaría, de acuerdo con el marco normativo vigente, turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República para la evaluación de dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.

El miércoles 29 de abril al mediodía, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York, hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentran: el gobernador en funciones de Sinaloa, el senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán.

Anexo a esta acusación, publicó un documento denominado en español “Acusación de Reemplazo Bajo Reserva”.

Esto llevó a un extrañamiento del jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los Tratados en la materia.

Ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que establece lo siguiente:

Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicadas en la materia, es obligación de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud.

De manera paralela, la Fiscalía General de la República señaló que iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenten con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.

La propia Fiscalía General de la República estableció que la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.

Desde que asumí la Presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes.

Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional.

México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador.

México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo.

Como Presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía.

Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.

Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito.

Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político.

Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.

Verdad, justicia y defensa de la soberanía.

Esta es nuestra posición".