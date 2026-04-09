Mediante redes sociales, Claudia Sheinbaum calificó de “asombroso” el rescate de uno de los mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe de la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, esta labor, además de los esfuerzos de los integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, son resultado de la fe y resistencia.

“Los excepcionales integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, la fe y la resistencia de un minero hicieron posible este asombroso rescate después de 13 días” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Sus palabras llegan a horas de que en su conferencia matutina, la mandataria informara que diversas instituciones federales continúan realizando labores de rescate sin descanso alguno.

Además de destacar la labor de elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional, la Marina y Protección Civil, Sheinbaum se solidarizó con los familiares de los mineros afectados, tal y como lo hizo en su publicación en la red social X.

“Estoy segura que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Los excepcionales integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, la fe y la resistencia de un minero hicieron posible este asombroso rescate después de 13 días. Estoy segura que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes. pic.twitter.com/smhcpAuoxY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 8, 2026

Aun queda un minero por localizar en Sinaloa

El derrumbe que tuvo lugar el pasado 25 de marzo en mina Santa Fe, en Sinaloa, dejó un saldo de 11 mineros atrapados.

En las primeras horas, siete mineros fueron rescatados por compañeros y trabajadores. Tras una intensa búsqueda, a lo largo de 14 días, se dio con el paradero de tres mineros más.

Dos mineros fueron encontrados con vida

El tercer minero fue encontrado sin vida

Aún queda una persona por localizar

El operativo se mantiene activo en la zona serrana de El Rosario. Debido a la inestabilidad del terreno y la presencia de agua, las condiciones de riesgo son altas, lo que complica las labores.

No obstante, se espera que en las próximas horas se rescate al cuarto y último minero.