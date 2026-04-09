A través de redes sociales, el Ejército Mexicano difundió el video del rescate del minero Francisco Zapata Nájera en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo con los reportes, el minero Francisco Zapata Nájera fue ubicado tras permanecer 14 días atrapado en la mina Santa Fe, tras un derrumbe que sepultó a cuatro trabajadores.

Así ocurrió el rescate del minero Francisco Zapata Nájera en Sinaloa

En las imágenes dadas a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se observa el momento en el que buzos del Batallón de Atención a Emergencias logran localizar con vida a Francisco Zapata Nájera.

El minero, quien se encuentra sobre una rocas en una zona inundada, señala a los soldados que “se encuentra bien y con fe” tras ser ubicado.

Eso es todo Soldados de México.



Aquí te compartimos el gran momento en el que, el Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, hace contacto con Francisco Zapata Najera, minero atrapado dentro de la mina. @Defensamx1 #Rescate #Mineros #Sinaloa #Culiacan pic.twitter.com/57xRA97hO2 — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) April 9, 2026

El personal militar le reconoció a Francisco Zapata Nájera que fue gracias a la luz de la linterna que colocó donde se encontraba que pudieron llegar hasta él.

De acuerdo con el trabajador de la mina Santa Fe, la zona en donde fue localizado se encontraba inundada, pues el agua alcanzó varios metros de altura.

No obstante, la bomba que fue colocada días atrás permitió que los niveles del agua disminuyeran, lo que hizo posible al minero descender sobre las rocas y dar señales de vida con su linterna.

Tras su ubicación, los buzos del Ejército mexicano le colaron un equipo para poder sacarlo de mina Santa Fe.

Una vez se logró su extracción, fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana hacia el Hospital General de Mazatlán, en donde fue ingresado para recibir atención médica y verificar su estado de salud.